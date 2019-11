Musumeci | serve un piano straordinario per il Sud

Governo : Musumeci - 'riserve politiche ma disponibile a confronto costruttivo' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Al di là delle riserve politiche verso il nuovo Governo , sento da presidente della Regione di formulare gli auguri di buon lavoro a Nunzia Catalfo e Giuseppe Provenzano che, con Alfonso Bonafede, portano a tre le presenze siciliane nella compagine governativa. In parti

