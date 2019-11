MTV EMA da Siviglia domenica 3 novembre in diretta su MTV

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 3 novembre 2019) Dal Fibes digli MTV EMA 2019indalle 21 su MTV su Sky e Now Tv Arrivano gli MTV EMA 2019 uno dei più grandi eventi musicali dell’anno a livello mondiale che celebra gli artisti più amati in tutto il mondo e che vedrà alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale esibirsi dal vivo. L’appuntamento si terrà al Fibes, Centro Fiere e Congressi, die sarà tramesso su tutti i canali di MTV a livello globale, in Italia lo show sarà indalle ore 20.00 con il Red Carpet Show e dalle 21.00 con il Main Show su MTV (su Sky canale 130) e in streaming su NOW TV. A condurre la serata sarà la superstar globale Becky G che, oltre a presentare lo show, si esibirà ed è in nomination nella categoria Best Pop. Gli artisti che si esibiranno live sul palco degli MTV EMA 2019 sono: la superstar Dua Lipa, l’artista ...

