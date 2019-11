MotoGp | Viñales vince a Sepang e sale al terzo posto | la nuova classifica piloti dopo il

MotoGp - Viñales in estasi : “volevo la vittoria e me la sono presa. Io punto di riferimento in Yamaha? Ecco cosa dico” : Lo spagnolo si gode il successo ottenuto in Malesia, esprimendo la propria soddisfazione per aver battuto il cannibale Marquez Seconda vittoria in stagione per Maverick Viñales, abile a riportare la Yamaha davanti a tutti in Malesia dopo nove anni, quando fu Valentino Rossi a vincere a Sepang. Lo spagnolo domina letteralmente la gara asiatica, chiudendo con due secondi di vantaggio sul cannibale Marquez, oggi costretto ad accontentarsi del ...

MotoGp – Viñales dedica la vittoria a Munandar - Marquez esalta il fratello e Dovi non si lamenta : le parole dei top-3 in Malesia : Le parole di Viñales, Marquez e Dovizioso nel parco chiuso dopo il Gran Premio della Malesia, vinto dallo spagnolo della Yamaha Settima vittoria in top class per Maverick Viñales, la seconda in stagione per lo spagnolo della Yamaha, che vince in Malesia e interrompe il dominio di cinque successi consecutivi di Marc Marquez. Una vittoria voluta e conquistata con sudore per lo spagnolo, scappato in testa fin dai primi giri, per tagliare poi ...

MotoGp : Vinales vince Gp della Malesia : 9.00 Maverick Vinales (Yamaha) si aggiudica il Gp della Malesia, penultima gara del Mondiale.Il 24enne spagnolo (5° successo in MotoGp, 2° stagionale) precede l' iridato Marquez.Terzo Dovizioso,davanti a Rossi; 6° Morbidelli e 9° Petrucci. Al via Quartararo,partito in pole,viene passato da Morbidelli.Al 2° giro va in fuga Vinales,seguito da Marquez,autore di una strepitosa rimonta (in griglia era 11°).Alle spalle dell'iridato "battaglia" tra ...

MotoGp - Risultato GP Malesia 2019 : Maverick Vinales domina e precede Marquez e Dovizioso dopo un bel duello con Rossi : L’aveva promesso. Maverick Vinales (Yamaha) ieri dopo il secondo posto in qualifica aveva annunciato che il suo piano-gara lo avrebbe visto forzare sin dal primo metro per provare a scappare e quindi martellare sul suo (ottimo) ritmo senza pensare agli avversari. E così è stato. Lo spagnolo ha vinto dominando il Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP andando a conquistare la vittoria numero 23 della sua carriera, facendo il bis dopo il ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Malesia 2019 : risultato e classifica gara. Vinales trionfa davanti a Marquez ed a Dovizioso. Valentino Rossi 4° : E’ lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) ad aggiudicarsi il GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Un successo in solitaria dell’iberico, abilissimo a scandire un ritmo difficilmente gestibile per gli altri, bissando il successo di Assen in Olanda. Alle sue spalle il campione del mondo della Honda Marc Marquez e ad Andrea Dovizioso (Ducati), capace di rintuzzare a tutti gli attacchi di Valentino Rossi (Yamaha) ...

Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio della Malesia di MotoGp : Il pilota spagnolo della Yamaha ufficiale Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio della Malesia di MotoGP, penultima gara del Motomondiale. A Sepang, Viñales ha concluso la corsa davanti al già campione del mondo Marc Marquez e alla Ducati di

MotoGp – Vinales più che soddisfatto in Malesia : “mi aspetto una gara difficile - ma sono molto contento” : Vinales non nasconde il suo entusiasmo dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Yamaha Secondo posto per Maverick Vinales nelle qualifiche del Gp della Malesia: il pilota spagnolo ha chiuso la Q2 alle spalle solo di Fabio Quartararo, lasciandosi alle spalle Franco Morbidelli, per una prima fila tutta Yamaha. Nonostante Vinales sia stato beffato sul finale dal giovane francese del Team ...

Maverick Vinales MotoGp - GP Malesia 2019 : “Contento per il secondo posto - domani proverò a scappare” : Maverick Vinales conclude con il sorriso il suo sabato del Gran Premio di Malesia 2019 di MotoGP. Il secondo posto conquistato alle spalle di Fabio Quartararo non ha minimamente lasciato l’amaro in bocca allo spagnolo, che preferisce pensare già a domani e non al decimo di distacco lasciato sull’asfalto di Sepang oggi nei confronti del francese. “Ho disputato una bella qualifica – conferma ai microfoni di Sky Sport ...

Maverick Vinales MotoGp - GP Malesia 2019 : “Ho un ottimo passo gara - sono fiducioso per domani” : Lo spagnolo Maverick Vinales si è dovuto accontentare della seconda posizione nelle qualifiche del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, lo spagnolo della Yamaha ha confermato il proprio feeling sulla M1, lottando fino alla fine per la pole position con i compagni di marca Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Un riscontro importante e confortante, tenendo conto anche dal passo espresso nel corso ...

MotoGp – Quartararo euforico - Vinales soddisfatto e Morbidelli glaciale : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche di Sepang : Quartararo esplosivo dopo la quinta pole stagionale, soddisfatto anche Vinales, Morbidelli serissimo: le prime sensazioni dei protagonisti del Gp della Malesia La Yamaha detta legge sul circuito di Sepang. Nel Gp di casa del team Petronas è Fabio Quartararo a prendersi un’altra fantastica pole position, beffando sul finale Maverick Vinales. Prima fila tutta Yamaha, con Morbidelli terzo, davanti a Miller e Crutchlow. Sesto invece ...

MotoGp – Novità in casa Yamaha : nel 2020 Quartararo e Morbidelli avranno la M1 Spec-A di Rossi e Vinales : Grandi Novità in casa Yamaha in vista del 2020: nella nuova stagione Quartararo e Morbidelli guideranno la M1 Spec-A, stessa moto di Valentino Rossi e Maverick Vinales La Yamaha ha deciso di premiare Petronas per gli ottimi risultati ottenuti nel corso della stagione. Nel 2020, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli potranno guidare una Yamaha M1 Spec-A uguale a quella di Valentino Rossi e Maverick Vinales. L’accordo fra i vertici ...

MotoGp - Marquez sposta la pressione su Viñales : “il grip della Yamaha è incredibile - Maverick favorito per la vittoria” : Lo spagnolo è convinto come le Yamaha siano favorite per la vittoria in Malesia, in particolare Viñales che ha mostrato un ottimo passo gara Marc Marquez sposta l’attenzione sulla Yamaha, addossando su Maverick Viñales la pressione di essere il più veloce in pista in ottica gara. Il campione del mondo è rimasto nascosto nella prima giornata di prove libere, preferendo concentrarsi sul Gran Premio e non sulle ...

Maverick Vinales MotoGp - GP Malesia 2019 : “Ho provato il passo gara - sono soddisfatto” : Maverick Vinales può sorridere al termine delle prove libere del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Sepang. Lo spagnolo si è concentrato sul passo gara in sella alla sua Yamaha e i dati raccolti sono stati estremamente positivi tanto che l’alfiere della scuderia di Iwata può sperare di mettersi in luce nella gara che andrà in scena domenica. Maverick Vinales ha analizzato la sua giornata ai microfoni di ...

MotoGp - Viñales felice in Malesia : “passo gara ottimo - ma non sarà facile battere Quartararo in Qualifica” : Lo spagnolo ha parlato dei risultati ottenuti nelle libere in Malesia, esprimendo il proprio punto di vista Sensazioni positive per Maverick Viñales in Malesia, la prima giornata di libere sorride allo spagnolo sia per quanto riguarda il passo gara che per il time-attack. Alessandro La Rocca /LaPresse Fiducia e tanta determinazione nelle parole del rider della Yamaha ai microfoni di Sky Sport MotoGp, parole che sottolineando l’ottimo ...