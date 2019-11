MotoGp – Valentino Rossi quarto in Malesia | il saluto ai tifosi è da brividi VIDEO

VIDEO Valentino Rossi MotoGp - GP Malesia 2019 : “In questa stagione ho imparato tanto” : Finalmente fa ritorno ai piani alti della classifica Valentino Rossi nella gara della MotoGP del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale: a 40 anni suonati il pilota italiano ha ancora tanto da dare e soltanto il motore della Ducati di Andrea Dovizioso gli ha impedito di fare ritorno sul podio. A fine gara Rossi ha parlato ai microfoni Sky. VIDEOINTERVISTA Valentino Rossi GP Malesia MotoGP 2019 Clicca qui per mettere “Mi ...

VIDEO MotoGp - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi della gara. Che battaglia tra Valentino Rossi e Dovizioso : Nella mattinata italiana si è corsa la gara della MotoGP del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale: nonostante sia già il campione del mondo della categoria, Marc Marquez è giunto secondo alle spalle del connazionale Maverick Vinales, con Andrea Dovizioso terzo dopo una lunga lotta con Valentino Rossi. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara del GP di Malesia 2019 del Mondiale MotoGP VIDEO highlights GARA GP Malesia ...

MotoGp - Vinales domina a Sepang davanti a Marquez - podio per Dovizioso davanti a Valentino Rossi : Maverick Vinales torna ad assaporare la vittoria. Il 24enne pilota spagnolo della Yamaha, scattato dalla seconda posizione sulla griglia di partenza, vince il Gran Premio della Malesia, diciottesimo e penultimo appuntamento del calendario 2019 della MotoGp. Si tratta del secondo successo stagionale

MotoGp - le rivelazioni di Jarvis : “Ducati e Suzuki hanno contattato i nostri piloti. Valentino Rossi? E’ un po’ frustrato…” : Il managing director della Yamaha ha parlato in vista delle prossime stagioni, soffermandosi sul futuro dei propri piloti Il 2020 è già iniziato, così come anche il 2021. La MotoGp guarda al futuro, considerando che adesso manca solo il Gran Premio di Valencia per far calare il sipario sulla stagione attuale. AFP/LaPresse La vittoria di Viñales in Malesia ha restituito il sorriso alla Yamaha, riuscita ad ottenere sempre con lo spagnolo il ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : Valentino Rossi è vivo! Quarto posto di sostanza : se il motore Yamaha fosse più performante.. : Valentino Rossi batte un colpo e si ritrova competitivo ed in lotta per il podio fino alla fine in un Gran Premio della Malesia 2019 lineare nel suo svolgimento e dunque molto significativo. Il “Dottore” ha disputato una gara molto solida e costante in controtendenza rispetto all’andamento della sua stagione, riuscendo ad essere molto efficace fin dal primo giro per poi non subire un eccessivo degrado della gomma posteriore ...

MotoGp - Valentino Rossi alza le mani : “mi sarebbe piaciuto tantissimo salire sul podio - ma…” : Il pilota della Yamaha ha commentato il quarto posto ottenuto in Malesia, un risultato positivo arrivato dopo una dura battaglia con Dovizioso Buona prestazione per Valentino Rossi nel Gran Premio della Malesia, il Dottore chiude al quarto posto al termine di una durissima battaglia con Andrea Dovizioso, riuscito a difendere il podio con le unghie e con i denti. AFP/LaPresse Resta comunque il sorriso sul volto del pesarese, tornato ...

MotoGp - Pagelle GP Malesia 2019 : Vinales chirurgico - Marquez umano - Dovizioso coriaceo e Valentino Rossi redivivo : Il penultimo atto del Mondiale 2019 di MotoGP, sulla pista di Sepang (Malesia), è andato in archivio. Una corsa appassionante che ha riservato tante emozioni e in cui i migliori centauri del Circus sono venuti fuori, mettendo in luce le proprie qualità. Di seguito le Pagelle: MotoGP, Pagelle GP Malesia 2019 MAVERICK Vinales (YAMAHA) 10 – Un capolavoro. Non c’è altro modo per definire la prestazione del “Top Gun” del ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Malesia 2019 : risultato e classifica gara. Vinales trionfa davanti a Marquez ed a Dovizioso. Valentino Rossi 4° : E’ lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) ad aggiudicarsi il GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Un successo in solitaria dell’iberico, abilissimo a scandire un ritmo difficilmente gestibile per gli altri, bissando il successo di Assen in Olanda. Alle sue spalle il campione del mondo della Honda Marc Marquez e ad Andrea Dovizioso (Ducati), capace di rintuzzare a tutti gli attacchi di Valentino Rossi (Yamaha) ...

LIVE MotoGp - GP Malesia 2019 in DIRETTA : gara vibrante - Valentino Rossi cerca di inserirsi per il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL WARM-UP Il programma del GP Malesia (3 novembre) – La griglia di partenza del GP Malesia – La cronaca delle qualifiche del GP Malesia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang assisteremo a una corsa che si preannuncia dalle tante emozioni. Valentino Rossi, dalla sesta piazzola ...

MotoGp - Risultato warm-up GP Malesia 2019 : Mir il più veloce - Marquez quarto davanti a Dovizioso. Valentino Rossi è settimo : E’ stato dello spagnolo Joan Mir il miglior crono del warm-up del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, l’iberico della Suzuki ha ottenuto il best time di 1’59″516, sfruttando al meglio un set di gomme nuove. Una dimostrazione del grande talento del centauro, che comunque non dovrebbe essere della partita per le posizioni di vertice, in vista della corsa domenicale ...

LIVE MotoGp - GP Malesia 2019 in DIRETTA : warm-up in tempo reale - Valentino Rossi cerca la soluzione al degrado delle gomme : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Malesia (3 novembre) – La griglia di partenza del GP Malesia – La cronaca delle qualifiche del GP Malesia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang assisteremo a un turno di prove importante, utile ai piloti e alle squadre per andare a definire gli assetti in vista ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Malesia : “Seconda fila - non male. Ho un buon passo - devo stare vicino ai primi” : Valentino Rossi può ritenersi soddisfatto delle qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Il Dottore ha concluso in sesta posizione e così potrà partire dalla seconda fila nella gara in programma domani, il centauro di Tavullia è comunque il peggiore uomo della Yamaha visto che la scuderia di Iwata ha monopolizzato la prima fila con Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Franco ...