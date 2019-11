MotoGP | Risultato warm-up GP Malesia 2019 | Mir il più veloce | Marquez quarto davanti a

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) E’ stato dello spagnolo Joan Mir il miglior crono del-up del GP della, penultimo round del Mondialedi. Sul tracciato di Sepang, l’iberico della Suzuki ha ottenuto il best time di 1’59″516, sfruttando al meglio un set di gomme nuove. Una dimostrazione del grande talento del centauro, che comunque non dovrebbe essere della partita per le posizioni di vertice, in vista della corsa domenicale (programmata alle ore 08.00 italiane). Alle sue spalle troviamo l’altro spagnolo Maverick Vinales. L’alfiere della Yamaha ufficiale, con una coppia di medie usate, ha dato conferma del proprio feeling con la M1, fermandosi a soli 268 millesimi da Mir e sciorinando un passo molto constante sul 2’00″basso. Non ci sono dubbi che il “Top Gun” del Motomondiale sia uno dei favoriti per il successo. Pronti a dare battaglia ...

