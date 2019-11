MotoGP | Risultato GP Malesia 2019 | Maverick Vinales domina e precede Marquez e Dovizioso

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2019 : risultato e classifica gara. Vinales trionfa davanti a Marquez ed a Dovizioso. Valentino Rossi 4° : E’ lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) ad aggiudicarsi il GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Un successo in solitaria dell’iberico, abilissimo a scandire un ritmo difficilmente gestibile per gli altri, bissando il successo di Assen in Olanda. Alle sue spalle il campione del mondo della Honda Marc Marquez e ad Andrea Dovizioso (Ducati), capace di rintuzzare a tutti gli attacchi di Valentino Rossi (Yamaha) ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2019 : risultato e classifica gara : Ordine d’arrivo MotoGP, GP Malesia 2019 POS # RIDER GAP 1 12 M. VIÑALES 26:08.126 2 93 M. MARQUEZ +2.879 3 4 A. DOVIZIOSO +6.170 4 46 V. ROSSI +6.315 5 42 A. RINS +7.875 6 21 F. MORBIDELLI +8.621 7 20 F. QUARTARARO +9.698 8 43 J. MILLER +10.983 9 5 J. ZARCO +11.312 10 9 D. ...

MotoGP - Risultato warm-up GP Malesia 2019 : Mir il più veloce - Marquez quarto davanti a Dovizioso. Valentino Rossi è settimo : E’ stato dello spagnolo Joan Mir il miglior crono del warm-up del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, l’iberico della Suzuki ha ottenuto il best time di 1’59″516, sfruttando al meglio un set di gomme nuove. Una dimostrazione del grande talento del centauro, che comunque non dovrebbe essere della partita per le posizioni di vertice, in vista della corsa domenicale ...

MotoGP – La grinta di Petrucci : “gara difficile - ma mi impegnerò al massimo per un buon risultato” : Danilo Petrucci suona la carica in vista della gara di Sepang: il pilota Ducati è a caccia di un buon risultato in Malesia Danilo Petrucci partirà dalla terza fila del GP Shell della Malesia, in programma domani sul circuito di Sepang. Il pilota di Terni questa mattina non era riuscito ad entrare nella top ten al termine della FP3, ed aveva dovuto prendere parte alla Q1 del pomeriggio, chiusa al secondo posto. Petrucci ha poi fatto segnare ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Malesia 2019 : risultato e classifica qualifiche. Quartararo in pole position - Morbidelli 2° - Valentino Rossi 6° : Oggi sabato 2 novembre si sono disputate le qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani e si è assegnata la pole position, grandissima battaglia tra tutti i protagonisti e lotta serrata tra i centauri: Marc Marquez, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli non si ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Malesia 2019 : risultato e classifica qualifiche. Quartararo in pole position - Morbidelli 2° - Valentino Rossi 6° : Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Il francese ha confermato le sue doti tecniche sul giro secco e scatterà al palo nella gara di domani, prima fila tutta Yamaha visto che alle spalle del transalpino ci sono Maverick Vinales e Franco Morbidelli attardati di poco più di un decimo. Valentino Rossi è sesto con l’altra moto della scuderia di ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Malesia 2019 : Morbidelli vola a Sepang - Valentino Rossi e Dovizioso in Q2. Stupisce Bagnaia : Franco Morbidelli velocissimo nel corso delle prove libere 3 del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il centauro italiano della Yamaha Petronas ha sciorinato il gran crono di 1’58?761, confermando le già ottime cose che aveva fatto vedere nei turni di prove precedenti. Sulla M1 Franco sembra trovarsi a meraviglia e il suo stile di guida pulito, su una pista completa e tecnica come ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : risultato e classifica FP3. Tutti i qualificati per la Q2. Out Danilo Petrucci e Crutchlow : E’ Franco Morbidelli il più veloce delle prove libere 3 del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il pilota della Yamaha Petronas ha ottenuto il crono di 1’58″761, a precedere di 216 millesimi il compagno di squadra Fabio Quartararo e di 305 la Honda dello spagnolo (campione del mondo) Marc Marquez. Alle loro spalle la Yamaha ufficiale dell’altro iberico Maverick Vinales ...

MotoGP - risultato FP2 GP Malesia 2019 : Valentino Rossi ruggisce ed è terzo! Ottimo Dovizioso - 2° alle spalle di Quartararo : Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) si mette ampiamente alle spalle gli acciacchi e le cadute di Phillip Island e domina in lungo ed in largo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP. Dopo una FP1 disputata nella mattinata malese nella quale aveva già fatto intravedere qualcosa di interessante, il giovane talento francese ha demolito i rivali con un giro letteralmente clamoroso: 1:58.576. “El ...

MotoGP - risultato FP1 GP Malesia 2019 : Quartararo precede Morbidelli e Viñales - quinto tempo per Dovizioso : A Sepang si è appena concluso il primo turno di prove libere del Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento della stagione 2019 della MotoGP. Il francese Fabio Quartararo si è messo davanti a tutti in 1:59.027, dopo un intensa battaglia di tempi finale con il compagno di squadra Franco Morbidelli alla fine uscito battuto di 83 millesimi, a sottolineare ancora una volta l’encomiabile lavoro di tutto il Team Petronas, autentica ...

