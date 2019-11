MotoGP | Pagelle GP Malesia 2019 | Vinales chirurgico | Marquez umano | Dovizioso coriaceo e

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) Il penultimo atto del Mondialedi, sulla pista di Sepang (), è andato in archivio. Una corsa appassionante che ha riservato tante emozioni e in cui i migliori centauri del Circus sono venuti fuori, mettendo in luce le proprie qualità. Di seguito leGPMAVERICK(YAMAHA) 10 – Un capolavoro. Non c’è altro modo per definire la prestazione del “Top Gun” del Motomondiale. Lo spagnolo ha sciorinato una prova da “aereo da caccia” e i “Mig se la sono battuta“. Citazioni cinematografiche a parte, lo spagnolo della Yamaha aveva voglia di riscattarsi dopo lo sfortunato epilogo a Phillip Island. Anche in Australia la velocità c’era, ma uno strepitoso Marcera stato in grado di disinnescarla. In questo caso, però, non c’è stato nulla da fare. L’iberico, presa la ...

SmorfiaDigitale : MotoGP Malesia pagelle: Vinales top, finalmente Rossi tornato - Virgilio Sport - infoitsport : MotoGP 2019. Le pagelle del GP d'Australia - LiveGPit : #MotoGP GP Australia, pagelle: lo stratega Marquez beffa Vinales Di @marcopezz2387 -