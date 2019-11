MotoGp | Marquez ricorda Munandar | “il podio è dedicato a lui | lo conoscevo e mi dispiace

MotoGp – Viñales dedica la vittoria a Munandar - Marquez esalta il fratello e Dovi non si lamenta : le parole dei top-3 in Malesia : Le parole di Viñales, Marquez e Dovizioso nel parco chiuso dopo il Gran Premio della Malesia, vinto dallo spagnolo della Yamaha Settima vittoria in top class per Maverick Viñales, la seconda in stagione per lo spagnolo della Yamaha, che vince in Malesia e interrompe il dominio di cinque successi consecutivi di Marc Marquez. Una vittoria voluta e conquistata con sudore per lo spagnolo, scappato in testa fin dai primi giri, per tagliare poi ...

MotoGp - Risultato GP Malesia 2019 : Maverick Vinales domina e precede Marquez e Dovizioso dopo un bel duello con Rossi : L’aveva promesso. Maverick Vinales (Yamaha) ieri dopo il secondo posto in qualifica aveva annunciato che il suo piano-gara lo avrebbe visto forzare sin dal primo metro per provare a scappare e quindi martellare sul suo (ottimo) ritmo senza pensare agli avversari. E così è stato. Lo spagnolo ha vinto dominando il Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP andando a conquistare la vittoria numero 23 della sua carriera, facendo il bis dopo il ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Malesia 2019 : risultato e classifica gara. Vinales trionfa davanti a Marquez ed a Dovizioso. Valentino Rossi 4° : E’ lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) ad aggiudicarsi il GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Un successo in solitaria dell’iberico, abilissimo a scandire un ritmo difficilmente gestibile per gli altri, bissando il successo di Assen in Olanda. Alle sue spalle il campione del mondo della Honda Marc Marquez e ad Andrea Dovizioso (Ducati), capace di rintuzzare a tutti gli attacchi di Valentino Rossi (Yamaha) ...

MotoGp - Risultato warm-up GP Malesia 2019 : Mir il più veloce - Marquez quarto davanti a Dovizioso. Valentino Rossi è settimo : E’ stato dello spagnolo Joan Mir il miglior crono del warm-up del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, l’iberico della Suzuki ha ottenuto il best time di 1’59″516, sfruttando al meglio un set di gomme nuove. Una dimostrazione del grande talento del centauro, che comunque non dovrebbe essere della partita per le posizioni di vertice, in vista della corsa domenicale ...

MotoGp – Dovizioso bacchetta Marquez : “oggi non era competitivo ed è stato aggressivo con Quartaro - io non l’avrei fatto” : Andrea Dovizioso esprime le sue sensazioni in vista della gara di domani e commenta la ‘marcatura’ di Marc Marquez su Fabio Quartararo in qualifica Ultime gare del Motomondiale da correre al meglio possibile per Andrea Dovizioso che, già sicuro della seconda posizione, prova a trarre il massimo dalla sua Ducati che continua ad avere qualche problema con il grip. Costanza Benvenuti – LaPresse Dopo il 10° posto ottenuto ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : Fabio Quartararo vuole il primo successo - Rossi la riscossa - Marquez la rimonta storica : Che Gran Premio di Malesia ci attende domattina alle ore 8.00 italiane? Senza dubbio una gara ricca di spunti d’interesse e senza un favorito d’obbligo, per diversi motivi. Le qualifiche disputate nel corso della mattinata ci hanno regalato una griglia di partenza davvero interessante, con Fabio Quartararo pronto a scattare dalla pole position per la quinta volta in questo suo primo anno in MotoGP, e Marc Marquez costretto a ...

MotoGp – Marquez rompipalle? La risposta di Valentino Rossi in Malesia è equivoca : Valentino Rossi non si sbilancia troppo in Malesia, ma la risposta alla domanda su Marquez è equivoca Sono andate in scena questa mattina le qualifiche del Gp della Malesia: una tripletta Yamaha ha regalato una gioia immensa al team di Iwata, con Quartararo davanti a Vinales e Morbidelli. Sesto invece Valentino Rossi, al quale in conferenza stampa è stato chiesto un commento su Marc Marquez, caduto sul finale della Q2: “da 11esimo è ...

Marc Marquez MotoGp - GP Malesia 2019 : “Honda non stabile - sono stato aggressivo e sono caduto : mi fa male il ginocchio” : Marc Marquez è caduto durante le qualifiche del GP di malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è volato a terra mentre stava per lanciarsi nel suo giro buono e si è così dovuto accontentare dell’undicesimo posto, domani il Campione del Mondo dovrà cercare la rimonta partendo dalla quarta fila. Lo spagnolo stava cercando di Marcare Fabio Quartararo che ha poi conquistato la pole position, ma il suo intento purtroppo non ha ...

MotoGp – Caduta Marquez - il dottor Charte realista : “contusioni importanti - sta in una fase di notevole dolore” : Il dottor Charte fa chiarezza sulle condizioni di Marc Marquez dopo lo spaventoso volo nelle qualifiche del Gp della Malesia Un brutto highside ha messo fuori dai giochi Marc Marquez nelle qualifiche del Gp della Malesia. Il pilota della Honda è stato sparato in aria dalla su a moto mentre tentava di inseguire Fabio Quartararo per la pole position, procurandosi qualche acciacco fisico. Nonostante in conferenza stampa Marquez abbia ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : come sta Marc Marquez dopo la caduta? Lesioni alla rotula e contusioni : Marc Marquez è caduto malamente durante le qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Lo spagnolo è volato a terra mentre stava cercando il suo secondo time attack, una brutta botta per il Campione del Mondo che è stato disarcionato dalla sua Honda e l’impatto con l’asfalto è stato molto brutto: un highside importante che non ha fatto bene al fisico del fuoriclasse ...

MotoGp – Marquez insegue Quartararo e cade in qualifica : “tutto il mondo era dietro di lui!” : Brutto highside per Marquez nelle qualifiche del Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Honda Una brutta caduta ha rovinato oggi le qualfiche di Marc Marquez in Malesia. Mentre lo spagnolo aspettava di prendere la scia di Quartararo uno spaventoso highside lo ha messo definitivamente fuori gioco nella Q2 di Sepang. Lo spagnolo della Honda partirà dunque dall’undicesimo posto domani in gara: “sono abbastanza a posto, ...