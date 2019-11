MotoGP | GP Malesia 2019 | Andrea Dovizioso | un terzo posto che non può bastare Ducati

VIDEO MotoGP - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi della gara. Che battaglia tra Valentino Rossi e Dovizioso : Nella mattinata italiana si è corsa la gara della MotoGP del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale: nonostante sia già il campione del mondo della categoria, Marc Marquez è giunto secondo alle spalle del connazionale Maverick Vinales, con Andrea Dovizioso terzo dopo una lunga lotta con Valentino Rossi. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara del GP di Malesia 2019 del Mondiale MotoGP VIDEO highlights GARA GP Malesia ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Malesia 2019 : “Contento per il podio - ci voleva…” : Andrea Dovizioso si tiene stretto il terzo posto dopo il Gran Premio di Malesia 2019 di MotoGP. Il portacolori della Ducati spiega al termine della gara quanto fosse importante per lui oggi chiudere sul podio e lo ha conquistato con tutte le forze, nonostante gli attacchi di Valentino Rossi. Il romagnolo, tuttavia, analizza anche gli aspetti che potrebbero migliorare. Andiamo a sentire la sua analisi post-GP di Malesia. VIDEO: LE DICHIARAZIONI ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Malesia 2019 : “Passi in avanti dopo la gara di Misano” : Maverick Vinales festeggia il suo brillante successo dopo il Gran Premio di Malesia 2019 di MotoGP, al termine di una gara dominata sin dai primi metri. Lo spagnolo analizza la sua prova di Sepang e spiega di essere decisamente soddisfatto del suo risultato. Vinales, inoltre, spiega che i passi in avanti compiuti dalla sua Yamaha siano incominciati dal Gran Premio di Misano. Andiamo ad ascoltare con attenzione le sue parole. VIDEO: LE ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : la giornata delle rimonte. Sorpassi a ripetizione per Dovizioso e Marquez : Il Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP disputato oggi ha messo in mostra alti e bassi clamorosi. Crolli inesorabili e rimonte eccellenti. Una doppia faccia della medaglia che a Sepang ci ha condotto lungo i 21 giri della gara odierna. Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) è incredibilmente sparito sin da subito, sprecando la sua splendida pole position conquistata ieri nel breve volgere di pochi metri e concludendo in un anonimo settimo posto, ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : Valentino Rossi è vivo! Quarto posto di sostanza : se il motore Yamaha fosse più performante.. : Valentino Rossi batte un colpo e si ritrova competitivo ed in lotta per il podio fino alla fine in un Gran Premio della Malesia 2019 lineare nel suo svolgimento e dunque molto significativo. Il “Dottore” ha disputato una gara molto solida e costante in controtendenza rispetto all’andamento della sua stagione, riuscendo ad essere molto efficace fin dal primo giro per poi non subire un eccessivo degrado della gomma posteriore ...

Replica MotoGP gara Malesia 3 novembre : in chiaro su Tv8 alle 14 e in streaming con SkyGo : Oggi, domenica 3 novembre, nuovo appuntamento in programma con la MotoGp di cui in mattinata si è corsa la gara del gran premio della Malesia, trasmessa in diretta televisiva esclusiva soltanto sui canali a pagamento di Sky. Gli appassionati di MotoGp abbonati alla pay tv satellitare hanno dovuto mettere la sveglia all'alba per seguire le varie gare di questa domenica mattina; tuttavia, per chi non avesse ancora visto la corsa e l'esito finale, ...

MotoGP - Pagelle GP Malesia 2019 : Vinales chirurgico - Marquez umano - Dovizioso coriaceo e Valentino Rossi redivivo : Il penultimo atto del Mondiale 2019 di MotoGP, sulla pista di Sepang (Malesia), è andato in archivio. Una corsa appassionante che ha riservato tante emozioni e in cui i migliori centauri del Circus sono venuti fuori, mettendo in luce le proprie qualità. Di seguito le Pagelle: MotoGP, Pagelle GP Malesia 2019 MAVERICK Vinales (YAMAHA) 10 – Un capolavoro. Non c’è altro modo per definire la prestazione del “Top Gun” del ...

MotoGP - Viñales vince a Sepang e sale al terzo posto : la nuova classifica piloti dopo il Gp della Malesia : Il successo di Sepang permette a Viñales di salire sul podio ipotetico, sorpassando Rins e piazzandosi alle spalle di Marquez e Dovizioso Maverick Viñales si prende il successo in Malesia e sale al terzo posto della classifica piloti, piazzandosi alle spalle di Marquez e Dovizioso, già aritmeticamente sicuri della prima e della seconda posizione. Alle spalle dello spagnolo della Yamaha scivola dunque Rins, seguito da Petrucci e ...

MotoGP – Viñales dedica la vittoria a Munandar - Marquez esalta il fratello e Dovi non si lamenta : le parole dei top-3 in Malesia : Le parole di Viñales, Marquez e Dovizioso nel parco chiuso dopo il Gran Premio della Malesia, vinto dallo spagnolo della Yamaha Settima vittoria in top class per Maverick Viñales, la seconda in stagione per lo spagnolo della Yamaha, che vince in Malesia e interrompe il dominio di cinque successi consecutivi di Marc Marquez. Una vittoria voluta e conquistata con sudore per lo spagnolo, scappato in testa fin dai primi giri, per tagliare poi ...

MotoGP : Vinales vince Gp della Malesia : 9.00 Maverick Vinales (Yamaha) si aggiudica il Gp della Malesia, penultima gara del Mondiale.Il 24enne spagnolo (5° successo in MotoGp, 2° stagionale) precede l' iridato Marquez.Terzo Dovizioso,davanti a Rossi; 6° Morbidelli e 9° Petrucci. Al via Quartararo,partito in pole,viene passato da Morbidelli.Al 2° giro va in fuga Vinales,seguito da Marquez,autore di una strepitosa rimonta (in griglia era 11°).Alle spalle dell'iridato "battaglia" tra ...

MotoGP - Risultato GP Malesia 2019 : Maverick Vinales domina e precede Marquez e Dovizioso dopo un bel duello con Rossi : L’aveva promesso. Maverick Vinales (Yamaha) ieri dopo il secondo posto in qualifica aveva annunciato che il suo piano-gara lo avrebbe visto forzare sin dal primo metro per provare a scappare e quindi martellare sul suo (ottimo) ritmo senza pensare agli avversari. E così è stato. Lo spagnolo ha vinto dominando il Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP andando a conquistare la vittoria numero 23 della sua carriera, facendo il bis dopo il ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Malesia 2019 : “Sapevo che se fossi partito bene avrei potuto lottare per il podio” : Il terzo posto GP della Malesia della MotoGP parla italiano: Andrea Dovizioso, già certo della seconda piazza nella classifica finale del Mondiale, ha chiuso terzo alle spalle di due iberici, Maverick Vinales, primo, ed in grado di battere il campione del mondo, il connazionale Marc Marquez. A caldo, appena rientrato in pit lane, Andrea Dovizioso ha detto ai microfoni di Sky Sport: “Direi che abbiamo fatto tutto il possibile, il passo era ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2019 : risultato e classifica gara. Vinales trionfa davanti a Marquez ed a Dovizioso. Valentino Rossi 4° : E’ lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) ad aggiudicarsi il GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Un successo in solitaria dell’iberico, abilissimo a scandire un ritmo difficilmente gestibile per gli altri, bissando il successo di Assen in Olanda. Alle sue spalle il campione del mondo della Honda Marc Marquez e ad Andrea Dovizioso (Ducati), capace di rintuzzare a tutti gli attacchi di Valentino Rossi (Yamaha) ...