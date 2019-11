Moto2 – Binder vince il Gran Premio della Malesia | ma Alex Marquez è campione del mondo!

LIVE Moto2 - GP Malesia 2019 in DIRETTA : Marquez e Binder provano la fuga - italiani attardati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 Cade anche Manzi in curva 2. Una vera ecatombe! -9 Inizia il nono giro, siamo a metà gara! Binder conduce con 752 millesimi su Marquez, quindi 1.7 su Luthi e 2.4 su Nagashima. Baldassarri sale in ottava posizione a 7.1 davanti a Marini e Bezzecchi Loading… Loading… -10 Marquez prova a non mollare ma il gap rimane sempre sui 6 decimi -10 Binder porta il suo ...

Moto2 - GP Malesia 2019 : risultato qualifiche. Alex Marquez in pole position - Binder e Luthi lo marcano. Marini 10° : Alex Marquez ha conquistato la pole position del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale Moto2 che si corre sul circuito di Sepang. Lo spagnolo ha stampato il crono di 2:05.244 e scatterà al palo per la sesta volta in stagione, l’alfiere della EG 0,0 Marc VDS partirà con tutti i favori del pronostico e punta a laurearsi Campione del Mondo. Il fratello d’arte vanta 28 punti di vantaggio sullo svizzero Thomas Luthi e 35 sul ...

Moto2 - GP Malesia 2019 : Alex Marquez avrà ancora il braccino? Secondo match point iridato - ma Binder e Luthi si avvicinano… : Marc Marquez in MotoGP e Lorenzo Dalla Porta in Moto3 si sono già laureati campioni del mondo per la stagione 2019, ma c’è ancora una categoria in cui il titolo iridato non è ancora stato assegnato quando mancano solo due gare alla fine. Stiamo ovviamente parlando della classe Moto2, in cui Alex Marquez ha monopolizzato la scena praticamente per tutto il campionato prima di cominciare a rallentare proprio nel momento in cui si stava ...

Moto2 – Doppietta KTM in Australia - Binder trionfa davanti a Martin : Baldassarri nella top-five : La Casa austriaca confeziona la Doppietta a Phillip Island con Binder davanti a Martin, completa il podio Luthi che accorcia nel Mondiale su Marquez Il Gran Premio d’Australia di Moto2 resta nelle mani della KTM che, per il terzo anno di fila, trionfa in Australia confezionando addirittura una clamorosa Doppietta. AFP/LaPresse Brad Binder bissa la vittoria del 2018, dominando dall’inizio alla fine l’intera gara, chiudendo ...

Moto2 - Risultato GP Australia 2019 : Brad Binder in trionfo davanti a Martin e Luthi - 5° Baldassarri - Marquez fatica ed è 8° : Brad Binder riscatta il pessimo dodicesimo posto di Motegi e vince il Gran Premio d’Australia per il secondo anno consecutivo, confermandosi l’uomo più in forma della seconda metà della stagione. Quest’oggi è andato in scena un vero e proprio dominio della KTM, a conferma dei riscontri delle prove libere, con il sudafricano che ha preceduto sul traguardo di 1.968 un fantastico Jorge Martin al miglior Risultato in carriera in Moto2 ...

VIDEO Moto2 - GP Australia 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Navarro in pole davanti a Binder e Marini - 4° Di Giannantonio : Jorge Navarro ha conquistato la terza pole position stagionale imponendosi brillantemente nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia 2019, 17^ tappa del Mondiale Moto2. Lo spagnolo della Speed Up ha preceduto il sudafricano Brad Binder e gli italiani Luca Marini e Fabio Di Giannantonio, con la seconda fila che sarà completata da Jorge Martin e Alex Marquez. Ottima prestazione di squadra della KTM anche con Marco Bezzecchi 9°. Di ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Australia 2019 : Jorge Navarro in pole davanti a Binder - Marini e Di Giannantonio. Marquez in seconda fila : Meteo ancora una volta protagonista a Phillip Island nelle Qualifiche del Gran Premio d’Australia 2019 per la classe Moto2, che si sono di fatto concluse anzitempo per i piloti a cinque minuti dalla bandiera a scacchi del turno decisivo a causa dell’arrivo della pioggia. Jorge Navarro ha sfruttato al meglio i primi dieci minuti asciutti del Q2 firmando il miglior tempo in 1’33″565 e centrando così la terza pole position ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Brad Binder subito al comando davanti a Nagashima e Marquez - 6° Manzi : Brad Binder comincia nel migliore dei modi il fine settimana di Motegi aggiudicandosi la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima e quartultima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il sudafricano della KTM, in grande rimonta nella classifica generale dopo una prima parte di annata negativa, si è confermato in un ottimo stato di forma stampando il miglior tempo del turno in 1’51″055 proprio ...

Moto2 – Che spettacolo Luca Marini - in Thailandia arriva il secondo successo in carriera : battuti Binder e Lecuona : Il pilota dello Sky Racing Team VR46 si impone in Thailandia, precedendo sul traguardo Binder e Lecuona. Quinto Alex Marquez, preceduto da Augusto Fernandez Luca Marini torna finalmente al successo, interrompendo un digiuno di vittorie che durava dal Gran Premio della Malesia dello scorso anno. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 non lascia scampo ai propri avversari in Thailandia, battagliando con Marquez nei primi giri per poi involarsi ...

VIDEO Moto2 - GP Aragon 2019 : highlights e sintesi della gara. Trionfa Binder - Navarro accorcia su Marquez : Vittoria a sorpresa del sudafricano Brad Binder nel GP di Aragon della Moto2, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2019. Il sudafricano della KTM è stato autore di un’ottima gara condotta quasi sempre in testa ed ha avuto la meglio in volata dello spagnolo Jorge Navarro che, con il secondo posto odierno si porta a 38 lunghezze dal leader Alex Marquez. Il catalano della Marc VDS chiude comunque a podio davanti ad un ottimo Luca ...

Moto2 - Binder trionfa ad Aragon davanti a Navarro e Marquez : Luca Marini ai piedi del podio : Il pilota sudafricano centra il secondo successo in stagione precedendo Navarro e Marquez, che porta il proprio vantaggio in classifica a +38 Brad Binder vince il Gran Premio di Aragon di Moto2, il pilota sudafricano taglia per primo il traguardo davanti a Jorge Navarro e Alex Marquez, centrando così il secondo successo in stagione. Una gara ricca di sorprese e di colpi di scena, che premia il rider del team Ajo Motorsport, che gestisce il ...