Molly’s Game film stasera in tv 3 novembre | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di domenica 3 novembre 2019) Molly’sè ilin tv domenica 32019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 19 aprile 2018GENERE: DrammaticoANNO: 2017REGIA: Aaron Sorkin: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong, Chris O’Dowd, Bill Camp, J.C. MacKenzie, Brian d’Arcy James, Graham Greene, Justin KirkDURATA: 140 Minutiin tv:Nel 2004, la giovane Molly Bloom, ex sciatrice olimpionica del Colorado, dopo aver fallito l’obiettivo delle Olimpiadi a causa di un infortunio, decide di trasferirsi a Los Angeles in cerca di avventure prima di iniziare gli studi di giurisprudenza a Harvard. Per guadagnarsi da vivere comincia a lavorare come ...

LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'MOLLY'S GAME' domenica 3 novembre 2019) Segui su: La - IlMondo_DiSara : RT @SoloLibri: Molly's Game: trama e trailer del film stasera in tv: ?? @FOLLOWTHEBOOKS_ #MollysGame #Rai3 #poker ? - POPCORNTVit : 'Molly's Game', qualche curiosità sul film con Jessica Chastain -