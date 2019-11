Milano-Varese basket oggi in tv | orario d’inizio | programma e streaming

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) Si giocaalle 17.30 al Mediolanum Forum la partita tra AX Armani Exchangee Openjobmetisvalida per la settima giornata di Serie A 2019-2020. Le due squadre hanno entrambe tre vittorie in campionato ma i padroni di casa sono stati sconfitti tre volte, gli ospiti due perché hanno una partita in meno avendo già effettuato il loro turno di riposo. I ragazzi di Ettore Messina sabato scorso hanno espugnato il campo della Virtus Roma per 79-73, la squadra di Attilio Caja ha invece travolto l’Happy Casa Brindisi per 102-78. In Eurolega i meneghini hanno vinto martedì a Berlino per 81-78 ma soprattutto venerdì hanno battuto per 83-70 il Barcellona, una delle squadre favorite per il successo nella più importante competizione continentale. Per AX Armani Jeans-Openjobmetis, partita della settima giornata di Serie A 2019-2020, non è prevista la diretta ...

