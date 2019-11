Milan-Lazio 1-1 La Diretta Piatek replica ad Immobile

LIVE Milan-Lazio 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : si riparte alla Scala del Calcio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ THEO HERNANDEZ! Tiro di poco alto da oltre 30 metri. 47′ Il Milan ha il possesso del pallone: buon match del Diavolo sin qui. 46′ Si riparte a San Siro! INIZIO SECONDO TEMPO 21.37 Gran bel primo tempo a San Siro: il Milan pressa alto a più riprese durante il match, ma la Lazio, con il suo contropiede, riesce a portarsi in vantaggio con Ciro Immobile che sigla il 100° gol ...

Infortunio Castillejo - sfortuna per il Milan contro la Lazio : Infortunio Castillejo – Si sta giocando l’ultimo match della domenica valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Lazio che stanno disputando una partita convincente, all’intervallo il risultato è di 1-1, apre il gol di testa del solito Ciro Immobile, poi il pareggio con l’autogol del difensore di Bastos su tocco di Piatek. Nel frattempo arrivano brutte notizie per Pioli, si è fermato ...

LIVE Milan-Lazio 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : Strakosha evita il gol da corner di Calhanoglu! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Miracolo del portiere albanese sull’angolo del turco. 39′ Calhanoglu!!! STAVA SEGNANDO DA corner! Strakosha SALVA SULLA LINEA! 38′ CORREA! Che palla di Immobile, non al meglio, dentro per Correa: Donnarumma con i piedi ma l’argentino era in fuorigioco. 37′ REBIC APPENA ENTRATO! COLPO DI TESTA CHE SFIORA IL PALO! Grande cross di Bennacer per Rebic che ...

LIVE Milan-Lazio 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : la sblocca Immobile ma Bastos segna nella sua porta! Pareggio a San Siro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31′ Ancora Lazzari! Ennesima discesa sulla destra: palla deviata. 29′ È durato quattro minuti il vantaggio biancoceleste! Theo Hernandez crossa al centro, Piatek non ci arriva, ma Bastos con il petto la mette dentro goffamente. 28′ AUTOGOL DI Bastos!!! Pareggio DEL MILAN! 1-1! 26′ Tutto da ricostruire per il Milan che stava giocando meglio della Lazio, ma l’Aquila ...

LIVE Milan-Lazio 0-1 - Serie A calcio in DIRETTA : la sblocca Immobile! Sono 100 in biancoceleste : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24′ CIRO Immobile!!!! Sono 100 CON LA LAZIO!! 1-0 PER L’AQUILA! 23′ PAQUETA IN GIRATA! Piatek la gira per l’acrobazia del brasiliano, ma era in offside. 23′ CASTILLEJO! Ribaltamento di fronte e tiro di sinistro di Castillejo: para Strakosha. 22′ TRAVERSA DI CIRO Immobile! CHE AZIONE DELLA LAZIO! Luis Alberto scambia con Correa, lo spagnolo inventa per ...

LIVE Milan-Lazio 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : San Siro vestito per la cena di gala! Si parte : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3′ Inizio alto del Milan che pressa la manovra laziale. 1′ Grande spunto di Paquetà che allarga per Calabria, che la gira per Castillejo: cross tra le braccia di Strakosha. 1′ Si parte a San Siro! Batte la Lazio. INIZIO PRIMO TEMPO 20.43 Squadre in campo! Tra poco si comincia. 20.40 Giocatori nel tunnel: si è riempito San Siro! 20.37 È quasi tutto pronto a Milano: chi vincerà ...

