MIKE BONGIORNO | DANIELA ZUCCOLI E IL RAPIMENTO ' Ci hanno fatto ritrovare la bara'

Daniela Zuccoli Bongiorno : "Stare 40 anni con MIKE è stata un'esperienza straordinaria" (video) : prosegui la letturaDaniela Zuccoli Bongiorno: "Stare 40 anni con Mike è stata un'esperienza straordinaria" (video) pubblicato su Gossipblog.it 03 novembre 2019 17:55.

MIKE BONGIORNO : 'Che bella - sembri tu quando prendi il sole'/ L'ultimo saluto a Daniela Zuccoli : Mike Bongiorno ha iniziato la storia d'amore con la moglie Daniela Zucconi nel 1971. Il matrimonio tra i due avvenne a Londra. Ecco le ultime parole che le ha dedicato

Domenica Live - clamoroso scoop per Barbara d'Urso : la vedova di MIKE BONGIORNO vuota il sacco : Grandi ospiti per Domenica Live del 3 novembre. La trasmissione guidata da Barbara d’Urso accoglierà Daniela Bongiorno, Mauro Marin e Francesca Cipriani. La vedova del compianto Mike Bongiorno rilascerà una lunga intervista, mentre Marin, il vincitore del Grande Fratello 10, uscito dall’ospedale p

Antonella Elia a Domenica Live MIKE BONGIORNO mi disse una parola irripetibile : Ospite di “Domenica Live” Antonella Elia si è racconta tra privato e immagine pubblica e il ricordo di Mike Bongiorno: «Mi sento sempre un po’ fuori luogo, mi sento molto nuda, esposta. La corazza non me la trovo addosso». Barbara D’Urso ripercorre la sua carriera e i molti nomi noti con i quali ha lavorato. «Non ho mai litigato con Mike Bongiorno – ricorda Antonella Elia. Ci sono state un paio di occasioni nei quali i nostri caratteri si ...

“MIKE BONGIORNO una volta…”. Il racconto choc di Antonella Elia - che poi scoppia a piangere : Siamo nel salotto frivolo di Canale 5. È qui che Antonella Elia si racconta a Domenica Live al cospetto della padrona di casa Barbara D’Urso, tra privato e immagine pubblica e il ricordo di Mike Bongiorno: “Mi sento sempre un po’ fuori luogo, mi sento molto nuda, esposta. La corazza non me la trovo addosso”. Un racconto duro quello dell’ex soubrette che racconta un aneddoto non proprio semplicissimo: “Non ho mai litigato con Mike Bongiorno – ...

GABRIELLA FARINON/ Al fianco di MIKE BONGIORNO e Corrado a Sanremo - Domenica In - : GABRIELLA FARINON sarà ospite oggi della puntata di Domenica in insieme ad altre Signorine Buonasera che hanno fatto la storia della tv

Daniela Zuccoli ricorda le ultime parole di MIKE Bongiorno : In un’intervista rilasciata a “Tv – Sorrisi e Canzoni” Daniela Zuccoli è tornata a parlare a quasi dieci anni dalla scomparsa del marito Mike Bongiorno, dove ha raccontato diversi retroscena sul marito svelando anche quali furono le sue ultime parole prima di morire. Durante l’intervista ricorda con affetto Mike Bongiorno: “Tutti i giorni, ancora oggi, incontro persone che per strada mi dicono: ‘Ci manca’. Mike manca al ...

MIKE BONGIORNO - 5 curiosità sul leggendario conduttore : in gioventù fu un partigiano : Sono passati 10 anni dalla morte del celebre conduttore televisivo Mike Bongiorno, venuto a mancare l'9 settembre 2009. La sua lunga carriera mediatica è stata costellata da innumerevoli successi. Un presentatore che, con garbo e professionalità, entrava nelle case di milioni di telespettatori italiani tramite i suoi programmi, sempre avvincenti e caratterizzati da un certo spessore, come La Ruota della Fortuna o l'indimenticabile Rischiatutto. ...

MIKE BONGIORNO - il tenero ricordo del figlio Leonardo : «In due in vasca non ci staremmo più» : Sono passati dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno. Re del piccolo schermo, dei telequiz, della conduzione e indimenticabile simbolo della televisione italiana. A pochi giorni dall’anniversario, che cade l’8 settembre, il più piccolo dei tre figli, Leonardo Bongiorno, ha voluto ricordarlo con una tenera foto pubblicata su Instagram in coincidenza del suo trentesimo compleanno. «Te ne sei andato qualche giorno dopo il mio ...

Pippo Baudo : La rivalità con MIKE Bongiorno? Faceva parte del gioco : Sono passati ben 10 anni dalla morte di Mike Bongiorno e, a ricordare l’amico e collega, è proprio Pippo Baudo, considerato da molti l’acerrimo rivale del compianto conduttore. Una nomea che, in realtà, non corrisponde alla realtà perché, come rivelato proprio da Baudo in una intervista a Il Fatto Quotidiano, fu inventata a tavolino da Mike Bongiorno consapevole che “gli italiani adorano le contrapposizioni”. Così, ricordando il primo incontro ...

MIKE Day a 10 dalla morte di Bongiorno - il ricordo di Berlusconi : Teneva a cuore i casi dolorosi della gente : L'8 settembre 2009, si spegneva un pioniere della televisione made in Italy, che continua ad ispirare le nuove generazioni di artisti. Mike Bongiorno nasceva a New York nel 1924 e conduceva il primo programma di casa Rai nel 1954, Arrivi e partenze. Esattamente 10 anni fa, veniva a mancare un pezzo indimenticabile e fondamentale della tv nostrana, che insieme a Corrado e Raimondo Vianello rappresenta le fondamenta della televisione pubblica e di ...

10 anni fa moriva MIKE BONGIORNO - Mattarella : pioniere e simbolo : Dieci anni fa moriva il presentatore Mike Bongiorno "pioniere e simbolo" della tv, come lo ricorda anche il presidente della Repubblica

MIKE BONGIORNO - 10 anni senza il re dei presentatori. Mattarella : “Un’icona che resterà nella storia”. Fabio Fazio : “Mi manca” : “Della tv Mike Bongiorno è stato un pioniere e quindi un vero e proprio simbolo, una popolarissima icona che con modi semplici e ironia ha saputo parlare agli italiani di diverse età. I suoi motti, i suoi quiz, la sua “allegria” resteranno nella storia delle comunicazioni”. Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Matarella, che in una nota ricorda, a 10 anni dalla sua scomparsa, il volto storico della ...

Mattarella ricorda MIKE Bongiorno : 12.49 "Il nome e la personalità di Mike Bongiorno hanno segnato gli esordi della televisione italiana e ne hanno accompagnato lo sviluppo per oltre mezzo secolo. Della tv Mike Bongiorno è stato dapprima un pioniere e quindi un vero e proprio simbolo, una popolarissima icona che con modi semplici e ironia ha saputo parlare agli italiani di diverse età". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione ...