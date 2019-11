Migranti | concluso lo sbarco della Alan Kurdi al porto di Taranto | scese 88 persone

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019) La naveè arrivata aldi. Dall’imbarcazione sono sbarcati 88tratti in salvo nei giorni scorsi. A bordo anche nove minori non accompagnati. Alle operazioni di soccorso, coordinate dalla prefettura di, hanno partecipato Comune, Asl, forze di polizia, Marina militare, Autorità marittima e portuale, Guardia Costiera, 118, Croce Rossa Italiana e volontari. Secondo quanto reso noto dal Viminale riguardo alla procedura di ricollocazione deipresenti sulla nave, Germania e Francia ne accoglieranno 60, ilgallo 5 e l’Irlanda 2. Ne resteranno in Italia 21. Questo è il secondoaldidopo quello del 16 ottobre quando a bordoOcean Viking arrivarono 176L'articololoaldi88proviene da Il Fatto Quotidiano.

