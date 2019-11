«Mia madre | che si aspettava solidarietà e ha trovato l’indifferenza» | parla il figlio di

«Mancano le flebo in ospedale - Mia madre pesa 37 chili e rischia di morire di fame» : Mancano le flebo in ospedale: donna rischia di morire di fame. Da vent'anni, Monica, 43 anni, di Alghero, combatte col morbo di Crohn, un'infiammazione cronica dell'intestino, che provoca...

Iva Zanicchi a Verissimo : "Mia madre preferiva Ornella Vanoni a me" : In occasione dell'uscita della sua autobiografia Nata di luna buona, la cantante Iva Zanicchi ha presentato il suo libro a Verissimo, il salotto del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin e trasmesso su Canale 5. L'artista, vincitrice di tre Festival di Sanremo e in gara l'ultima volta con Ti voglio senza amore nel 2009 (presa in giro per questo da Roberto Benigni) ha rivelato un episodio della sua vita.La Zanicchi ha raccontato che ...

"L'Olocausto è il male assoluto. Mia madre incinta salvò una donna ebrea". Berlusconi risponde alle critiche : Silvio Berlusconi, torna a ribadire, dopo le polemiche per l’astensione in Aula, sulla vicenda della Commissione Segre che “non si può mettere in dubbio la nostra e la mia personale coerenza su un tema di straordinario valore morale e civile come l’amicizia con il popolo ebraico e lo Stato d’Israele”. Il leader di Forza Italia, scrive una lettera pubblicata in prima pagina dal ‘Giornale’, in cui, ...

Omicidio Luca Sacchi - il killer Del Grosso : "Voglio guardare negli occhi Mia madre" - lo aveva denunciato : Il killer di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso a Roma e al centro di un intricato caso in cui ancora il ruolo della fidanzata, Anastasiya Kylemnyk non è ancora stato chiarito, ha chiesto di incontrare sua madre, la stessa che lo a denunciato al commissario di San Basilio dopo aver scoperto dell'omicidi

Lavinia Biagiotti : un docufilm per la Mia straordinaria madre : La storia di Laura Biagiotti, la sua grandezza come stilista e imprenditrice, come donna e madre, è raccontata in "Laura Biagiotti - L'Aura della moda", docufilm prodotto da Anele in collaborazione con Rai Cinema che fa parte del secondo appuntamento del ciclo "Illuminate 2" sulla vita e l'eredità di quattro donne italiane straordinarie, in onda il 31 ottobre in seconda serata su Rai3. Nel film, diretto da Maria Tilli, l'attrice-narratrice ...

Live-Non è la D’Urso - Elettra Lamborghini ha una “sorella segreta”? La madre della ragazza : “Tonino ha detto a Mia figlia che non vuole riconoscerla” : Elettra Lamborghini potrebbe avere un’altra sorella. Nella lista degli ereditieri di una delle famiglie più ricche d’Italia, oltre a Elettra, Ferruccio, Lucrezia, Flaminia e Ginevra si potrebbe aggiungere la sorella maggiore Flavia, figlia di Rosalba Colosimo, ex fiamma del famoso imprenditore Tonino. La “bomba”, ancora tutta da confermare, è stata sganciata dalla signora Colosimo lunedì sera nel salone di Non è la ...

Francesco Arca ringrazia Morandi : “Ecco cosa ha fatto per Mia madre” : Il rapporto tra Francesco Arca e Gianni Morandi dopo L’isola di Pietro Francesco Arca è davvero onorato di aver lavorato accanto a Gianni Morandi. L’attore toscano è una delle new entry della terza stagione de L’Isola di Pietro, che ha riportato qualche anno fa Morandi alla fiction. Dietro le quinte tra Arca e Gianni si […] L'articolo Francesco Arca ringrazia Morandi: “Ecco cosa ha fatto per mia madre” ...

Angelina Jolie : “Spero di vivere più a lungo di Mia madre” : “Mia madre ha combattuto la malattia per 10 anni, e questo l’ha fatta diventare 50enne. Mia nonna è morta a 40 anni. Spero che le mie scelte mi permettano di vivere un po’ più a lungo”. A dirlo è Angelina Jolie in un lungo articolo scritto di suo pugno pubblicato sul Time in cui è tornata a parlare in modo molto personale del cancro al seno che ha ucciso sua madre, delle sue scelte di chirurgia preventiva e dell’importanza di un sostegno ...

Lady Gaga - parla la madre : Mia figlia è stata umiliata e isolata : Lady Gaga non ha mai fatto mistero di aver avuto a che fare con problemi psichici come ansia e depressione, e nel tempo ha dimostrato anche di saperci ridere sopra con l'obiettivo di esorcizzarli.Stavolta, però, a scendere in campo per parlare dei problemi della figlia e per sensibilizzare l'opinione pubblica è stata la madre di Lady Gaga, la signora Cynthia Germanotta. Intervistata dal network televisivo statunitense Cbs, la signora ha parlato ...

Emma a Vanity Fair : 'Nemmeno a Mia madre ho fatto vedere il mio dolore' : In questi giorni sono circolati diversi stralci dell'intervista che la cantante Emma Marrone ha rilasciato al settimanale Vanity Fair. La pugliese ha dichiarato al giornalista di aver sofferto tantissimo in questo periodo. Poi, l'artista ha anche spiegato il modo in cui è riuscita a superare questo momento buio della sua vita. Il tutto senza entrare nel dettaglio e senza descrivere il problema che ha avuto. Poi, la vincitrice dell'edizione 2010 ...

