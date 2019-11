Meteo | vasta perturbazione sull'Europa e in Italia | piogge e venti forti oggi

“La Pianura Padana sarà devastata da alluvioni catastrofiche” : l’allarme del geologo su MeteoWeb - ma gli amministratori che fanno? : Esondazioni, frane, due morti, strade chiuse e allagamenti. E’ un bollettino di guerra quello che arriva dal nord Italia e in particolare da Piemonte, Liguria e Lombardia, regioni per le quali ieri la Protezione Civile aveva emanato l’allerta meteo. Sono fenomeni naturali – si potrebbe affermare senza nascondere una certa vena fatalista – che possiamo farci noi? Che potere abbiamo noi poveri esseri umani? Chiaro che non ...

Allerta Meteo - dopo aver devastato le Azzorre l’Uragano Lorenzo minaccia Irlanda e Regno Unito : mappe impressionanti - massima allerta : L’Uragano Lorenzo ha colpito molto duramente l’arcipelago portoghese delle isole Azzorre e adesso sta continuando a risalire l’oceano Atlantico orientale verso Nord/Est, diretto in Europa. La tempesta, con una traiettoria particolarmente insolita, è ancora molto violenta relativamente alla latitudine decisamente settentrionale raggiunta: mantiene lo status di 1ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, con venti vicini ai 150km/h ...

Meteo estremo - devastanti inondazioni in Texas per la tempesta Imelda : oltre 1000mm in poche ore - città sott’acqua e 2 vittime [FOTO e VIDEO] : La tempesta tropicale Imelda ha toccato terra in Texas, scaricando tantissima pioggia. Si è presto indebolita in depressione tropicale ed ora è un sistema post-tropicale. La minaccia principale di Imelda non è mai stato il vento ma le gravi inondazioni, poiché il sistema produce intense precipitazioni. La situazione è simile a quella generata dall’uragano Harvey che nel 2017 ha compiuto il landfall nel sud del Texas, causando gravi inondazioni ...

Meteo estremo : dopo la Spagna - la goccia fredda devasta anche l’Algeria. Grandine come palle da tennis [FOTO e VIDEO] : Una goccia fredda nel Mediterraneo occidentale ha messo in ginocchio il sud-est della Spagna con piogge torrenziali estreme, che hanno fatto straripare i fiumi, provocando gravissime inondazioni e almeno 6 morti. La stessa goccia fredda che ha devastato parte della Spagna è stata responsabile anche di una violentissima grandinata nel nord dell’Algeria. Nella località di Ayn Defla, la Grandine ha raggiunto le dimensioni di una palla da tennis, ...