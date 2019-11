Meteo Reggio Calabria : domenica di forte scirocco - le splendide immagini dello Stretto di Messina [FOTO] : domenica di forte maltempo al centro nord, mentre al sud un clima soleggiato caratterizzato da alte temperature e forte scirocco . Ecco le immagini della prima domenica di novembre caratterizzata dal sole in riva allo Stretto tra Reggio Calabria e Messina , le foto a corredo dell’articolo sono state scattate da Renzo Pellicano. L'articolo Meteo Reggio Calabria : domenica di forte scirocco , le splendide immagini dello Stretto di Messina [FOTO] ...

Allerta Meteo arancione a Reggio Calabria - il Comune attiva il COC [DETTAGLI] : Il Comune di Reggio Calabria ha disposto l’ attiva zione del Centro operativo comunale (C.O.C) a seguito del messaggio di Allerta mento della Protezione civile regionale che prevede un livello di Allerta arancione dalle ore 12:00 di oggi fino alle ore 24:00 del 26.10.2019. Per ulteriori e più precise indicazioni è possibile rifarsi alle norme comportamentali sul sito www. Reggio cal.it Allerta Meteo in gran parte della Calabria : maltempo anche ...

Allerta Meteo in gran parte della Calabria : maltempo anche domani - la provincia di Reggio Calabria la più colpita : La protezione civile della Calabria ha emanato un messaggio di Allerta Meteo con avviso di criticità per tutta la giornata di oggi. In particolare, fino alle 24:00 è prevista criticità Meteo marino-costiera con piogge e temporali diffusi sul versante ionico e tirrenico della provincia di Reggio Calabria. Piogge e rovesci o temporali isolati nelle province di Crotone e Catanzaro fascia ionica. Venti forti su tutte le zone di Allerta Meteo. ...