METEO ITALIA - L' AUTUNNO ingrana la marcia | nuova PERTURBAZIONE in arrivo | torna la NEVE

Previsioni METEO fino al 20 novembre : tanta pioggia in tutt’Italia - prima neve in montagna. Temperature sulle montagne russe : Previsioni Meteo – Parola d’ordine, per molti giorni a venire, instabilità. Questa appare oramai piuttosto certa e ricorrente per il corso di questa settimana, ma anche per buona parte della prossima, se non tutta. Nelle simulazioni dei maggiori centri di calcolo non si intravede alcuna fase anticiclonica, nemmeno transitoria. Potrebbero certamente realizzarsi alcune giornate con tempo migliore, ma in un campo barico decisamente e ...

Previsioni METEO : breve tregua del maltempo sull’Italia - ma sta arrivando un’altra “pazza” perturbazione tropicale : Il maltempo che ieri ha colpito duramente l’Italia, oggi concede una tregua: è tornato a splendere il sole su gran parte del Paese e le temperature sono piacevolmente miti, ben superiori rispetto alle medie del periodo, tanto che con il cielo terso e l’aria limpida non sembra affatto di essere in pieno autunno. La colonnina di mercurio è impietosa, con temperature tipiche di metà/fine Settembre: abbiamo +24°C a Lecce, Brindisi, ...

Maltempo - prosegue l’allerta METEO sull’Italia : le regioni a rischio oggi : Dopo l’ondata di Maltempo che domenica ha colpito violentemente l’Italia e in particolare la Liguria, prosegue anche oggi 4 novembre l'allerta meteo: sarà arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Calabria; gialla in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Scuole chiuse in alcuni comuni da Nord a Sud.Continua a leggere

Previsioni METEO Italia : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale. L'articolo Previsioni Meteo Italia proviene da Rete Meteo Amatori.

Allerta METEO - il maltempo flagella l’Italia : Lunedì 4 Novembre Scuole Chiuse in molti comuni – ELENCO : Allerta Meteo – L’Italia vive l’incubo del maltempo di inizio Novembre, nei “giorni maledetti” in cui nella storia del nostro Paese si sono verificate le più grandi e distruttive alluvioni. Piogge torrenziali stanno colpendo il Nord e le Regioni tirreniche in un contesto tropicale, con temperature eccezionalmente miti per il periodo, e continuerà a piovere in modo molto intenso per tutta la sera/notte e in alcune ...

Allerta METEO : piogge e temporali su gran parte d'Italia : Una perturbazione, la prima di una lunga serie, ha già causato il peggioramento delle condizioni meteo su gran parte d'Italia. La perturbazione che arriva dall'Atlantico ha colpito le zone più occidentali del nostro paese, nord-ovest e zone tirreniche e si va estendendo su tutto il territorio nazionale. La Protezione Civile ha diramato, per la giornata di oggi, l'Allerta arancione per sei regioni: Liguria, Sardegna, Lazio, Campania, Basilicata e ...

Maltempo - piogge in tutta Italia : allerta METEO arancione in 6 regioni : Prosegue l’ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia, con la Protezione civile che ha diramato allerte meteo nella maggior parte delle regioni d’Italia. In particolare, per la giornata di oggi 3 novembre, è allerta arancione in Liguria, Lazio, Basilicata, Campania, Molise e Sardegna, ma il codice giallo è stato esteso a molte altre zone del Paese. (LE PREVISIONI) Situazione critica in ...

METEO : vasta perturbazione sull'Europa e in Italia - piogge e venti forti oggi : Una vasta perturbazione atlantica sta scombussolando il quadro barico europeo dopo una lunghissima fase più mite del normale e decisamente avara di pioggia (praticamente quasi l'intero mese di...

Maltempo - temporali sull’Italia. Allerta METEO domenica : l’elenco delle regioni a rischio : La prima domenica di novembre è all'insegna del Maltempo. La Protezione civile ha diramato Allerta meteo in varie regioni. Pioggia e temporali interesseranno gran parte del Paese. Allerta arancione oggi su Campania, gran parte del Lazio e settori di Liguria, Basilicata, Molise e Sardegna. Allerta gialla in altre 17 regioni.Continua a leggere

Pesantissima Allerta METEO della Protezione Civile per Domenica 3 Novembre : pioggia e temporali su gran parte dell’Italia - allarme arancione in 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’ampia depressione atlantica, centrata sulle isole britanniche, convoglia diversi impulsi sul nostro paese, avviando così una fase di maltempo su tutte le regioni italiane, con precipitazioni più diffuse ed intense al Nord e sui settori tirrenici. Inoltre, la formazione di un minimo al suolo sui mari occidentali italiani sarà causa di un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sulla base delle ...

Serie A - allerta METEO su tutta l’Italia : la metà delle partite è a rischio rinvio! : allerta meteo su gran parte d’Italia con forti piogge torrenziali: a rischio gran parte delle partite di Serie A I primi giorni di novembre si portano dietro una violenta ondata di maltempo che sta per abbattersi su tutta l’Italia. Forti correnti di libeccio, caldo-umide, provenienti da Sud/ovest ricopriranno il Nord Italia e le regioni tirreniche di piogge torrenziali per diverse ore con violenti temporali e trombe ...

Allerta METEO - allarme alluvione su mezz’Italia : mix terribile nei “giorni maledetti” – MAPPE e DETTAGLI : Allerta Meteo – Una violenta ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia con le tipiche caratteristiche autunnali: forti correnti di libeccio, caldo-umide, provenienti da Sud/ovest, in grado di addensare piogge torrenziali su tutto il Nord e sulle Regioni tirreniche per molte ore consecutive, con l’aggravante di un caldo anomalo e insistente fuori stagione che fornirà l’energia necessaria alla formazione di violenti ...

Previsioni METEO Aeronautica Militare per domani - domenica 3 Novembre : maltempo diffuso su gran parte dell’Italia : Le Previsioni dell’Aeronautica Militare per domani in Italia: al Nord molte nubi con precipitazioni dapprima sulle regioni occidentale e restante arco alpino e poi in generale estensione alle restanti aree. I fenomeni risulteranno più consistenti in mattinata su Liguria, Emilia-Romagna occidentale, Lombardia settentrionale, Trentino Alto Adige in trasferimento serale su Friuli Venezia Giulia mentre schiarite sempre più ampie si ...

PREVISIONI METEO PONTE FESTA HALLOWEEN 2019/ Maltempo e freddo : piogge sull'Italia : PREVISIONI METEO, PONTE FESTA di HALLOWEEN 2019: ecco il freddo! Crollo delle temperature, piogge e temporali spari su tutta l'Italia.