Mattia Binotto F1 | GP USA 2019 | “Gara disastrosa | non ho spiegazioni Mercedes

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Usa 2019 : “Migliorati sul ritmo gara” : Si sono disputate le qualifiche ufficiali nel sabato del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: le Ferrari non hano centrato la pole ma si sono ben difese, dando buone impressioni per la gara. Così il team principal della Ferrari ai microfoni Sky: “Siamo migliorati sul ritmo gara“. VIDEOINTERVISTA Mattia Binotto QUALIFICHE DEL GP USA F1 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

VIDEO Mattia Binotto : “Nuovo regolamento in F1? Da 0 a 10 - siamo contenti 7” : Il weekend di Austin si è aperto giovedì con la presentazione ufficiale dei nuovi regolamenti della Formula 1 a partire dal 2021, annata in cui tutti i team ripartiranno sostanzialmente da un foglio bianco. Mattia Binotto ha commentato quest’oggi ai microfoni di Sky Sport il regolamento 2021 dal punto di vista della Ferrari, ritenendosi parzialmente soddisfatto come punto di partenza. Di seguito il VIDEO del suo commento a proposito delle ...

VIDEO Mattia Binotto - GP Usa 2019 : “La Ferrari è già concentrata sul Mondiale 2020” : Mancano tre gare alla fine della stagione 2019 della Formula 1 ma i team sono già concentrati da tempo sulla costruzione del progetto per la vettura del 2020. La Ferrari non fa eccezione come ha dichiarato Mattia Binotto ai microfoni di Sky Sport, anche se il Team Principal di Maranello ha precisato che l’obiettivo è quello di vincere le ultime tre tappe del campionato 2019 anche per presentarsi ai nastri di partenza della prossima annata ...

F1 - Ferrari sotto accusa per la regolarità della power unit. Mattia Binotto : “Non è in discussione - orgogliosi del vantaggio” : Sei pole-position consecutive (nove in stagione) ma soltanto tre vittorie: la Ferrari ha cambiato marcia dopo le vacanze estive, la macchina che esce da Maranello è altamente prestazionale e sta regalando grandi soddisfazioni sul giro secco ma soffre ancora sul passo gara dove è inferiore alle Mercedes. Il Cavallino Rampante spera naturalmente di tornare presto al successo e punta già al GP degli USA che si disputerà nel weekend ad Austin ma la ...

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Messico 2019 : “Bandiere gialle? Un problema di sicurezza” : La Ferrari ha conquistato secondo e terzo posto nelle qualifiche del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez nella Capitale. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la prestazione delle Rosse ai microfoni di Sky Sport, Charles Leclerc scatterà in seconda posizione davanti a Sebastian Vettel ma attenzione perché il pole-man Max Verstappen potrebbe essere penalizzato perché non ...

F1 - Mattia Binotto : “Cercheremo di conquistare la sesta pole position consecutiva per poi puntare alla vittoria” : Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto ha parlato all’ANSA in vista del Gran Premio del Messico di F1 che si correrà domenica prossima. Inizia così il team principal della Ferrari: “Dopo due gare nelle quali avremmo potuto fare meglio, ci presentiamo in Messico con la voglia di portare a casa il massimo risultato. Cercheremo di conquistare la sesta pole position consecutiva per poi puntare alla vittoria“. Binotto ...

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Giappone 2019 : “Non abbiamo raccolto quanto potevamo” : Matta Binotto non è certo soddisfatto dopo il Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno. Dopo la strepitosa doppietta nel corso delle qualifiche la scuderia di Maranello confidava in ben altro risultato a Suzuka, ma un secondo ed un sesto posto, non possono certo far sorridere il team principal. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport VIDEO Mattia Binotto F1, GP Giappone 2019 Clicca ...

Mattia Binotto F1 - GP Giappone 2019 : “Non abbiamo raccolto quanto seminato in qualifica” : Matta Binotto non è certo soddisfatto dopo il Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno. Dopo la strepitosa doppietta nel corso delle qualifiche la scuderia di Maranello confidava in ben altro risultato a Suzuka, ma un secondo ed un sesto posto, non possono certo far sorridere il team principal. “C’è rammarico, com’è normale che sia – esordisce ai microfoni di Sky Sport – Non abbiamo raccolto quanto seminato in ...

Mattia Binotto F1 - GP Giappone 2019 : “Questa pole vale tanto. Briefing con i piloti? Non è necessario” : Raramente si era visto Mattia Binotto così contento e del resto pochi avrebbero previsto che la Ferrari potesse realizzare la pole position del GP del Giappone, 17° round del Mondiale 2019 di F1. Ancor meno era prevedibile una prima fila tutta “Rossa”. In un weekend molto particolare, nel quale il time-attack e la corsa sono previste nello stesso giorno per via del tifone Hagibis, il Cavallino Rampante ha confermato i grandi ...

VIDEO F1 - Mattia Binotto : “Il gap con le Mercedes rimane ampio a Suzuka” : Mattina Binotto non si nasconde dietro un dito dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno. Il team principal di Maranello ammette che a Suzuka le Mercedes hanno a disposizione un vantaggio notevole. La Ferrari sarà in grado di ricucire il gap? Andiamo ad ascoltare le parole del numero uno del team con il Cavallino Rampante. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Mattia Binotto ...

Mattia Binotto F1 - GP Giappone 2019 : “La gestione di Leclerc e Vettel? Non è facile ma abbiamo chiarito” : Charles Leclerc e Sebastian Vettel: un rapporto che fa discutere. Dopo i fatti a Monza, Singapore e a Sochi (Russia), sembrerebbe tornato il sereno o almeno così pare. Il tedesco si è preso le proprie responsabilità relativamente al mancato gioco di squadra nel penultimo round e Charles, dal suo punto di vista, ha smorzato i toni, ritenendo che la questione abbia avuto un seguito non del tutto meritato. A dire la sua sulla vicenda, dopo il primo ...