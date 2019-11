Matthew Rhys è il nuovo Perry Mason | prima foto della serie prodotta da Robert Downey Jr

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 3 novembre 2019) La HBO è pronta a lanciare il. La rete via cavo ha divulgato laimmagineminiche vedenel ruolo del protagonista. Dopo aver lasciato la parte all'ex star di The Americans,Jr. sarà presente in qualità di produttore esecutivo. Il progetto è basato sull'omonimo personaggio creato dall'autore Erle Stanley Gardner, che ha pubblicato oltre ottanta tra romanzi gialli e racconti brevi. Avvocato di successo, nei suoi casi in tribunale,si ritrova a difendere i propri clienti, solitamente accusati di omicidio, scagionandoli dopo aver provato la colpevolezza di qualcun altro. La storia delè ambientata nel 1931 a Los Angeles, una città in piena ricrescita economica, mentre il resto del Paese a fatica tenta di riprendersi dalla Grande Depressione., intanto, si guadagna da vivere facendo ...

