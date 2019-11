Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 3 novembre 2019) Per, ilditanto in voga none non fanno altro che allontanare i più giovani da quello che è davl’essere umano, non sempre un Super Uomo. In esclusiva per il Corriere della Sera,ha concesso un’intervista su unche ricapitola molti temi della sua più che cinquantennale carriera. Un «testamento» è stato detto, nelle sale e dal 27 novembre su Netflix. The Irishman racconta la storia del killer di Filadelfia Frank Sheeran (interpretato da Robert De Niro) e del suo rapporto con Jimmy Hoffa (Al Pacino), il potente e discusso leader del sindacato degli autotrasportatori, sparito misteriosamente nel 1975 e il cui corpo non è mai stato trovato.Quando Bob (De Niro) e io abbiamo deciso di raccontare questa storia, ho pensato che avremmo potuto ...

LostInFilm : Joe Pesci, Robert De Niro, Martin Scorsese y Spike Lee en 1998. - Corriere : Scorsese: «5 anni per girare “The Irishman”, Al Pacino temeva di morire prima della fine...» - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Martin Scorsese: 'I film di supereroi? Non sono vero cinema. Il mondo non si divide in buoni e cattivi' -