Mario Balotelli furioso dopo cori razzisti Video | palla in curva ed esce dal campo

Verona-Brescia - cori razzisti contro Balotelli : ‘SuperMario’ prende la palla e la tira contro i tifosi - poi esce dal campo [VIDEO] : cori razzisti contro Mario Balotelli durante Verona-Brescia: l’attaccante prende il pallone e lo tira contro i tifosi, poi esce dal campo infuriato Un altro episodio di razzismo durante una gara di Serie A. Nel corso del secondo tempo di Verona-Brescia, i tifosi di casa hanno preso di mira Mario Balotelli con una serie di cori razzisti ai suoi danni. L’attaccante del Brescia, spazientito per quanto stava accadendo, ha deciso di ...

Cori razzisti contro Balotelli in Verona-Brescia : SuperMario lascia il campo : Si stanno giocando le gare delle 15 valide per la 10^ giornata del campionato di Serie A, tante partite interessante valide per la zona salvezza. Match interessante quello tra Verona e Brescia, la squadra di Juric in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Salcedo, al 55′ la partita è stata sospesa per qualche minuto, Cori razzisti dai tifosi del Verona contro Balotelli, l’attaccante furioso lancia il pallone e minaccia di ...

Brescia-Inter - i tifosi nerazzurri si scagliano contro Balotelli : cori pesanti contro SuperMario : Balotelli ricoperto di duri cori durante Brescia-Inter da parte dei tifosi nerazzurri L’Inter ha trionfato oggi al Ripamonti contro il Brescia: nel turno infrasettimanale, valido per il decimo turno del campionato italiano di Serie A, i nerazzurri, seppur con sofferenza, hanno portato a casa tre preziosi punti, che gli regalano nuovamente la vetta della classifica. Durante il match non sono mancati gli eventi spiacevoli: Mario ...

Balotelli denunciato sui social - il fotografo si scaglia contro SuperMario : “ha scalciato la mia macchina fotografica come un pallone” : Mario Balotelli riesce sempre a far parlare di sè: sui social la denuncia del fotografo Lovati Mario Balotelli nei guai? La denuncia arriva da Facebook: il fotografo Massimo Lovati si è scagliato contro il calciatore italiano dopo la sfida di ieri traGenoa e Brescia. Il fotografo genovese era a bordo campo per seguire il match quando un raccattapalle gli ha raccontato un episodio spiacevolissimo: “Mario Balotelli ha scalciato la mia ...

Mario Balotelli - niente Nazionale : al suo posto Mancini convoca Grifo : Non c' è il nome di Daniele De Rossi nella lista presentata da Roberto Mancini per i prossimi due impegni di qualificazione agli Europei 2020. L' unica novità è Giovanni Di Lorenzo, che torna a Coverciano dopo lo stage dello scorso aprile. Ancora presto per Mario Balotelli, nonostante il primo gol i

Raffaella Fico e l'ex Mario Balotelli : «Il test del DNA la più grande umiliazione della vita - ma l'ho perdonato» : Raffaella Fico torna a parlare del suo ex Mario Balotelli. Il calciatore ha fatto l?ingresso allo stadio di Napoli con il suo Brescia assieme alla figlia Pia e l?ex gieffina torna a...

Un gesto d'amore per Pia. Mario Balotelli, a sorpresa all'ingresso delle squadre in campo al San Paolo di Napoli, è arrivato con la figlia Pia, sei anni, tra le braccia. La bambina, nata dalla relazione con Raffaella Fico, era vestita d'azzurro, con la maglia del Napoli. E il pubblico ...

Napoli - vittoria e sofferenza : Mertens-Manolas - Brescia ko. Torna al gol Mario Balotelli : Sofferto riscatto del Napoli, che al San Paolo piega per 2-1 il Brescia nel 'lunch match' della 6/a giornata e prova a tenere il passo di Inter e Juventus. Llorente e compagni sono ora a -6 dall'Inter e -4 dalla Juve. Gli Azzurri si mettono così alle spalle la sconfitta contro il Cagliari, anche se

Napoli-Brescia - Balotelli tenerissimo : SuperMario fa il suo ingresso al San Paolo con la piccola Pia [VIDEO] : Mario Balotelli dolcissimo oggi al suo ingresso al San Paolo prima di Napoli-Brescia: in campo con SuperMario la figlia Pia Gesto dolcissimo di Mario Balotelli, oggi al suo ingresso in campo al San Paolo prima della sfida tra Napoli e Bescia. SuperMario ha portato in campo, in braccio, la figlia Pia, che è rimasta in braccio al padre, tra gli applausi del pubblico dello stadio napoletano e le carezze dei compagni di squadra di ...

LIVE Napoli-Brescia 2-1 - Serie A in DIRETTA : SuperMario è tornato! Balotelli accorcia le distanze : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68′ Grande stacco di testa del #45 che ruba il tempo a tutti e piazza la zampata giusta! 67′ Balotelli! SuperMario È tornato! 2-1 BRESCIA! 65′ Dentro Luperto, fuori Manolas: è il primo cambio del match. Il greco è stremato. 65′ DI LORENZO! Destro alto a pochi passi dalla prota. 64′ Continua a spingere Di Lorenzo sulla destra: squadre lunghe. 62′ MERTENS!!! ...

Raffaella Fico : Ho perdonato Mario Balotelli per amore di mia figlia - ora siamo amici : Eleonora Daniele ha ospitato nel suo salotto di Storie Italiane Raffaella Fico, che è tornata a parlare degli attuali rapporti con il calciatore Mario Balotelli, padre della figlia Pia. Il loro amore è stato uno dei più controversi di sempre: quando Balotelli chiese il test del Dna per il riconoscimento della bambina, tra lui e la Fico è iniziata una lunga battaglia legale consumatasi in tv e in tribunale. Poi, finalmente, il riconoscimento ...

Giù le mani da Balotelli - basta polemiche sterili : SuperMario talento da salvaguardare - è difficile trattarlo come tutti gli altri? : Giù le mani da Mario Balotelli. Nella serata di ieri è andata in scena una partita importante valida per il campionato di Serie A, successo in rimonta della Juventus che ha avuto la meglio del Brescia. Partita importante per la squadra di Corini che era passata in vantaggio con la rete del solito Donnarumma, poi la rimonta dei bianconeri prima con l’autogol di Chancellor e poi con la magia di Pjanic che ha superato Joronen dalla ...

Brescia - Balotelli è una furia a fine gara : Super Mario accusa gli arbitri di favorire la Juventus [VIDEO] : Subito dopo il triplice fischio finale, l’attaccante Bresciano ha accusato gli arbitri di fischiare sempre a favore della Juventus Un esordio senza infamia e senza lode per Mario Balotelli con la maglia del Brescia, novanta minuti in campo senza brillare nella sconfitta subita dai lombardi nel match con la Juventus. Claudio Grassi/LaPresse L’attaccante italiano si è fatto notare però al termine del match, andando a protestare ...