Maratona New York: doppietta del Kenya

Nel segno della 49.ma edizione delladi New, la 42km più prestigiosa al mondo. Curiosità: vincono Geoffrey Kamworor e Joyciline Jepkosgei,primatisti mondiali della mezza. Kamworor chiude in 2h08'12" staccando nel finale i rivali di fuga, il connazionale Korir e l'etiope Bekele Gebre, giunti ad una manciata di secondi. Fra le donne la Jepskosgei vince al debutto sulla distanza in 2h22'38", staccando di 1' la connazionale Keitany, campionessa uscente che puntava al pokerissimo in sei anni. Terza la Aga (Etiopia).(Di domenica 3 novembre 2019)