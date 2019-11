Mara Venier | la sensibilità con mamma Pantani lascia il segno | il gesto

Domenica In - Fiorello irrompe in studio. Mara Venier : “Ero triste” : Fiorello irrompe nello studio di Domenica In: la reazione di Mara Venier Puntata di Domenica In che si è aperta con una piacevole sorpresa per la conduttrice Mara Venier e soprattutto per tutti i telespettatori Domenicali di Rai1: Fiorello ha fatto irruzione nello studio di Domenica In lasciando di stucco tutti quanti. Il grande showman ha scherzato subito dicendo: “A me piacerebbe far ridere la gente, ma lei invece piange”. Ha ...

Renzo Arbore/ "Mara Venier una compagna straordinaria - lei è sempre sorridente" : Renzo Arbore ha parlato anche della sua ex compagna, Mara Venier, negli studi di Storie Italiane: "Lei è sempre sorridente"

Domenica In - ospiti di Mara Venier : anticipazioni 3 novembre : anticipazioni Domenica In, 3 novembre: Alberto Urso ospite di Mara Venier Che Domenica In sarebbe senza Mara Venier? TvBlog ha svelato quali saranno gli ospiti della puntata del 3 novembre: tra i tanti ci sarà finalmente Alberto Urso. Si sarebbe dovuto far intervistare dalla zia di tutti gli italiani già a ottobre, ma per motivi legati ad Amici Celebrities e alla sfida con Alberto Angela la Rai ha preferito evitare la sua ospitata; ...

Mara Venier e l'amicizia con Alessia Marcuzzi : "Siamo due matte rock! In lei - rivedo me stessa da giovane" : L'anno scorso, Mara Venier chiuse la parentesi Mediaset per tornare alla Rai che le aveva proposto la conduzione del contenitore domenicale di Rai 1, Domenica In, già condotto con successo negli anni '90 e negli anni 2000.A Mediaset, come ricordiamo la "signora della domenica" ha svolto il ruolo di opinionista a L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi.prosegui la letturaMara Venier e l'amicizia con Alessia ...

“Non piangere”. Il racconto choc di Lucia Bosè a Domenica In. E Mara Venier le asciuga le lacrime : Un grande ritorno quello di Lucia Bosè a “Domenica In”. Ospite di una super padrona di casa Mara Venier, l’anziana showgirl si è commossa davanti alle telecamere. L’attrice è stata accolta in studio dal brano “L’angelo blu” e non è riuscita a trattenere lacrime di gioia. “Mi sono emozionata, dopo tanti anni… mi commuove l’affetto del pubblico. Mi spiace essere emozionata, ma sono lacrime vere” dice. “Anche la Spagna mi tratta bene, ma l’Italia è ...

Domenica In - ascolti 27 ottobre : Mara Venier sfiora il 18% di share : Mara Venier sfiora il 18% di share: gli ascolti di Domenica In del 27 ottobre Continua a volare Mara Venier con il ritorno della sua Domenica In segnando ogni settimana un successo strepitoso, battendo le soap di Canale 5. Una puntata scoppiettante quella andata in onda il 27 ottobre alimentata dalla simpatia e dalla spontaneità della conduttrice, ma anche dei tanti ospiti che hanno fatto capolino negli studi Fabrizio Frizzi. Gli ascolti di ...

Lucia Bosé si dichiara tradita da Dominguin e Mara Venier reagisce : Gli avrei dato una pizza in faccia : La nuova puntata di Domenica in, il talk show condotto da Mara Venier e trasmesso su Rai 1, ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio Lucia Bosé. In apertura della sua ospitata tv, la Bosé è stata accolta dagli applausi scroscianti del pubblico, per via dei quali l'attrice di fama internazionale non è riuscita a trattenere la commozione. Considerata un'icona di bellezza senza tempo, alla stregua di Gina Lollobrigida e Sophia Loren, la Bosé ...

Domenica In - la gaffe di Mara Venier con Teo Teocoli : 'Ti vedevo un po’ duro' : Nella puntata di oggi 27 ottobre di Domenica In, Mara Venier ha ospitato tanti personaggi interessanti a partire da Orietta Berti, Lucia Bosé fino a Teo Teocoli. Quest'ultimo ha iniziato a raccontare la sua vita partendo dalla sua infanzia fino ad arrivare alla sua carriera da imitatore e al rapporto con il collega Massimo Boldi. Prima di iniziare l'intervista, la Venier ha fatto divertire il suo pubblico con varie gaffes dal moscone che si ...