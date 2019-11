Manovra | Zingaretti avverte | “Basta furbizie e piccolezze | non regaliamo Italia alle

Manovra - Zingaretti : stop furbizie e liti : 15.55 "Gioco di squadra, impegno per lo sviluppo e il lavoro, lotta alle disuguaglianze sociali, rivoluzione verde, scuola e formazione. L'Italia dalla maggioranza e dal Governo si aspetta questo. Solo così si sconfigge la destra, dando risposte e speranza alle persone". Così il segretario Pd su Fb. "stop furbizie, ipocrisie, sgambetti, litigi, piccolezze -chiede ZingarettiOra è tempo di credibilità per ricostruire fiducia e speranza". "Per ...

Manovra : le parole di Renzi - Di Maio e Zingaretti : La Manovra finanziaria fa discutere, come ogni anno. Le risorse sono limitate ed ogni Governo è costretto a scegliere delle priorità dopo aver formulato varie ipotesi per reperire fondi. L'obiettivo principale di tutte le componenti di questo Esecutivo era quello di bloccare l'aumento dell'Iva, disinnescando le clausole di salvaguardia. Questo obiettivo è stato raggiunto, ma ci sono altri elementi che continuano a far discutere.La versione di ...

Zingaretti sui risultati in Umbria : “Il caos di polemiche sulla Manovra non ha aiutato” : "Ovviamente rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo. Sicuramente, anche se in una situazione difficile, è stato giusto metterci la faccia e combattere": con queste parole il segretario dem Nicola Zingaretti commenta la sconfitta in Umbria. Un clima di dubbi e perplessità condiviso anche da altri esponenti del Pd.Continua a leggere

Elezioni Umbria - Salvini esulta : “A Roma dovranno riflettere”. Zingaretti : “Sconfitta netta - caos su Manovra non ha aiutato” : Hanno vinto in Umbria, ma la testa è a Roma. Non poteva essere altrimenti visto che per tutta la campagna elettorale i leader del centrodestra hanno lanciato continuamente messaggi bellicosi verso il governo. E la prima dichiarazione di Matteo Salvini è indirizzata proprio a Palazzo Chigi: “Qualcuno stanotte a Roma avrà qualcosa su cui riflettere. Gli italiani non amano i traditori e i poltronisti”, ha detto il leader del Carroccio, ...

Zingaretti : Manovra non ha aiutato : 0.56 "La sconfitta alla Regione Umbria dell' alleanza intorno a Vincenzo Bianconi è netta e conferma una tendenza negativa del centrosinistra consolidata in questi anni in molti grandi Comuni umbri, che non si è riusciti a ribaltare". Così il segretario del Pd, Zingaretti, commenta su Facebook il risultato in Umbria. "Rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la ...

Umbria - elezioni : Conte - Di Maio e Zingaretti insieme. Il premier : «La Manovra è redistributiva» : E alla fine foto fu. Non è quella di Vasto (Vendola-Bersani-Di Pietro), né quello di piazza Santi Apostoli con Prodi. E' la foto di Narni, quella che immortala il nuovo...

Manovra - Di Maio : “Stiamo lavorando a un evento in Umbria con Conte - Zingaretti e Speranza per spiegare i dettagli” : “Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani qui in Umbria con tutti i rappresentanti della coalizione di Governo per spiegare nei dettagli la Manovra“. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, nel corso di una visita al cantiere della Terni-Rieti. “Inviteremo anche il presidente Giuseppe Conte – ha aggiunto -, insieme al segretario del Pd Nicola Zingaretti, al ministro ...

Nicola Zingaretti - il retroscena dem : voto dopo la Manovra e Conte candidato premier : Matteo Renzi e Luigi Di Maio ingombrano troppo e così dal Pd cresce la tentazione di staccare la spina. Un'idea, quella di andare al voto dopo la manovra, appoggiata anche da Giuseppe Conte. Ciò spiegherebbe il retroscena, filtrato dal Nazareno, di tornare alle urne in coalizione con i Cinque Stell

Manovra - Zingaretti : “Soddisfatti - ci sono misure che volevamo - nonostante debiti del passato” : “Quella di oggi è stata una Direzione unitaria, daremo vita a gruppi dirigenti e a una segreteria unitaria”. A rivendicarlo, Nicola Zingaretti, segretario dem, a margine della Direzione del Partito democratico. Sulla Manovra, in attesa del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, il segretario Pd si dice ‘soddisfatto’: “Ci sono le misure che volevamo, per un’Italia più giusta e più verde. Non era facile, per i ...

Rebus Manovra - ritocchi Iva o stretta sugli sconti fiscali. Zingaretti : «Per investimenti verdi 50 miliardi» : Rebus Manovra nell'anti-vigilia del Cdm per l'aggiornamento del Def. L'asticella del deficit varia tra 2,1 e 2,2%, con il sogno 2,3, cioè tra 11 e 13 miliardi di...

Manovra - tra i collegati famiglia e banca pubblica Zingaretti : «Per investimenti verdi 50 miliardi» : «Vogliamo stanziare 50 miliardi di euro per i prossimi 15 anni per investimenti nell'economia verde, per favorire la riqualificazione energetica e sismica degli edifici pubblici e privati,...

Manovra : Zingaretti - dovremo pagare i debiti di Salvini : "Ricostruire fiducia nel Paese. Aprire una nuova stagione di sviluppo per offrire opportunità alle imprese e dare soldi e lavoro a chi non ne ha, o non ne ha a sufficienza. Con la prossima legge di bilancio bisognerà pagare i debiti fatti da Salvini e iniziare a costruire l'Italia del futuro. Un'Italia più giusta, con maggiori investimenti nella sanità, nella scuola pubblica, negli asili nido. Bisogna alzare gli stipendi a partire ...