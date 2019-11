Manovra | Pd contro Italia Viva e Renzi | “Da loro populismo fiscale | imitano il Matteo

Manovra : M5S - ‘chi si oppone a plastic tax fa propaganda contro futuro Paese’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – ‘Per anni la vecchia politica ha riempito i cittadini di parole sulla salvaguardia dell’ambiente, quando poi appoggiava trivelle e inceneritori. Noi del MoVimento 5 Stelle invece ci abbiamo messo la faccia, e per la prima volta in Italia ora si può parlare di Green New Deal”. Lo dichiarano i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle delle commissioni Ambiente e Attività produttive ...

Manovra : Gubitosa (M5S) - ‘stop Iva è nostro impegno contro tassa Salvini’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Avevamo detto che l’Iva non sarebbe aumentata e abbiamo mantenuto la promessa con i cittadini. Non è stato facile scongiurare un aumento di tasse per 23 miliardi, una tassa media di 600 euro a famiglia. Una stangata che si sarebbe abbattuta soprattutto sulle famiglie con due o tre figli perché gli aumenti non avrebbero riguardato solo i beni di consumo quotidiani, ma tutti”. Così in una ...

Manovra : Lega - ‘Renzi pronto a votare nostro pacchetto contro governo tasse?’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Un governo dannoso e allo sbando sta bastonando l’Emilia Romagna con balzelli che faranno danni ai nostri comparti produttivi. I renziani dimenticano di farne parte e giocano a fare l’opposizione. Serve coerenza e basta prese in giro. I renziani voteranno il nostro pacchetto Emilia Romagna per tutelare le imprese e i lavoratori dall’assalto di plastic tax, sugar tax, tasse su auto ...

Manovra - Buffagni (M5s) contro tassa su auto aziendali : “Fare di più per imprese”. E Renzi boccia anche quella su zucchero e plastica : Trovato l’accordo sulla Manovra nel governo, c’è già chi nella maggioranza protesta contro le tasse e chiede che la legge di Bilancio venga modificata in Parlamento. In prima linea naturalmente Matteo Renzi che non perde occasione per diffeRenziarsi dalla coalizione Pd-M5s e ha assicurato Italia viva “darà battaglia” in Aula contro le tasse su auto aziendali, plastica e zucchero. Ma questa volta non è solo. A esporsi oggi ...

Manovra - nuovo scontro su auto e pensionati Conte : «Bugie sulle tasse» : auto aziendali e rivalutazione delle pensioni fanno saltare la tregua nella maggioranza. Mentre si attende l'invio in Senato del testo del disegno di legge di Bilancio, si accende la discussione...

Conte difende la Manovra - ma è scontro su tasse e auto : Gualtieri : «Salve le ecologiche» : La manovra deve ancora arrivare in Parlamento ma già è scontro sulle tasse. Mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, continua a difendere la legge di Bilancio, additando come...

Sulla Manovra un vertice non basta - domani nuovo incontro : "Ma c'è piena intesa nel Governo" : Il vertice di maggioranza Sulla manovra a Palazzo Chigi è terminato dopo due ore, un altro - che dovrebbe essere l’ultimo - si terrà domani. E’ quanto trapela da Palazzo Chigi. “C’è stata piena intesa politica per confermare tutte le misure di sostegno per la modernizzazione del Paese, per favorite la digitalizzazione e la svolta green, per sostenere le famiglie e il welfare, per rafforzare la ...

Manovra - Fiscal board : “La Commissione fermò procedura di infrazione contro l’Italia con poca trasparenza e deviando da prassi” : L’iter che lo scorso anno ha portato la Commissione Europea a fermare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia per la Manovra del governo gialloverde è stato “poco trasparente” e ha costituito una “deviazione rispetto alle prassi” del passato. E’ il giudizio espresso da Niels Thygesen, presidente dello European Fiscal board – organo consultivo della Commissione in cui siede anche ...

Sciopero dei benzinai dal 6 all’8 novembre : disagi su strade e autostrade contro la Manovra : Sciopero dei benzinai contro il dl fiscale dalle 6 di mercoledì 6 alle 6 di venerdì 8 novembre: la protesta è stata promossa da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio e l'interruzione del servizio riguarderà tutte le pompe stradali e autostradali d'Italia, con conseguenti disagi per gli automobilisti.Continua a leggere

Benzinai contro la Manovra : gestori in sciopero dal 6 all’8 novembre : Gli addetti alle stazioni di rifornimento incroceranno le braccia per 48 ore consecutive, dalle 6 di mercoledì 6 novembre alle 6 di venerdì 8 novembre. A promuovere lo sciopero nazionale sono Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio per protesta contro il Governo, accusato di gravare la categoria con «adempimenti inutili e cervellotici» e un carico fiscale eccessivo

La contro-Manovra di Forza Italia 'Ai lavoratori 1000 € in più all’anno' : “Un governo di incompetenti sta costruendo una legge di bilancio assurda, piena zeppa di tasse, giustizialista, contro i lavoratori e contro le imprese, e che non investe in alcun modo per tentare di rilanciare il Paese. Un’inaccettabile... Segui su affarItaliani.it

Di Maio-Franceschini - il controvertice che ha sbloccato la Manovra : Un’ora e mezzo di incontro mentre fuori infuriava la bufera. Nella bolla del suo studio a Palazzo Chigi, Luigi Di Maio ha chiuso la porta quando è entrato Dario Franceschini. È metà pomeriggio di lunedì. Giuseppe Conte, qualche corridoio più in là sta incontrando le delegazioni dei partiti. Mentre vanno in scena una sorta di consultazioni parallele sulla legge di stabilità, i due capi ...