Manovra | Pd | ‘ascoltare Gualtieri | non fare opposizione al posto di Salvini’

(Di domenica 3 novembre 2019) Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Ha ragione il ministro, tutta la maggioranza dovrebbe raccogliere il suo invito evitando di parlare in maniera distorta di qualcosa che nei fatti non esiste. Lasciamo l’a Salvini”. Così Pietro Bussolati, della segreteria nazionale Pd.“Laapprovata e condivisa – prosegue l’esponente dem – nel suo impianto generale da tutta la maggioranza, lontano dai taccuini e dai social, riduce la pressione fiscale facendo il miracolo di evitare agli italiani la Salvini Tax da 540 euro a famiglia. Sulle tasse per le auto aziendali proveremo a migliorare il testo in Parlamento ma è inaccettabile che si parli di nuova tassa quando in realtà si tratterebbe della riduzione di un sussidio fiscale a carico di tutti i contribuenti”. L'articolo: Pd, ‘ascoltare, non...

