Manovra | Gualtieri | “Sulla plastic tax ascolteremo Bonaccini e produttori Possibili

Manovra - Gualtieri : "Lavoro collegiale" : 9.43 "Mi sorprende una maggioranza che sembra fare propaganda contro la propria legge di bilancio anche perché, com'è noto, era il frutto di un lavoro collegiale ampiamente condiviso". Così il ministro dell'Economia, Gualtieri, a La Stampa. Secondo Gualtieri,"la Manovra riduce le tasse per quasi 27 mld, mentre alcuni pare facciano del loro meglio per convincere gli italiani che le aumentiamo". Per quanto riguarda le auto aziendali, "Apriremo ...

Gualtieri : Manovra è lavoro condiviso : 4.34 "Evitiamo di fare oppisizione al posto di Salvini", il "testo della Manovra può essere cambiato e migliorato in Parlamento".Così Gualtieri,ministro dell'Economia sulla Stampa difende la Manovra e le tasse su "plastica, zuccheri nelle bevande e giganti del web", perché "sono tasse di scopo". In merito alle imposte che colpiscono le auto aziendali,per Gualtieri "non si tratta di una tassa ma della riduzione di un sussidio finanziario". La ...

Manovra - Gualtieri : “Da misura auto aziendali non colpite elettriche e ibride” : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Le auto elettriche e quelle ibride non saranno colpite, anzi saranno incentivate”.Così il ministro per l’Economia Roberto Gualtieri a Zapping su Radio Uno Rai in merito alla misura sulle auto aziendali. “Non ero uno dei più entusiasti per questa misura, ma la misura oggi è stata descritta in modo non corretto da come è nella realtà e potrà essere ulteriormente migliorata”. La ...

Manovra : Gualtieri - ‘plastic tax riguarda solo monouso - dialoghiamo con tutti’ : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – La ‘plastic tax’ riguarda solo “la plastica monouso”, la plastica compostabile e plastiche biodegradabili ad esempio “non vengono toccate”. Così a Zapping su Radio Uno Rai il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri sottolineando che attualmente “c’è un uso smisurato della plastica” e il “mondo sta andando nella direzione” di limitare ...

Conte difende la Manovra - ma è scontro su tasse e auto : Gualtieri : «Salve le ecologiche» : La manovra deve ancora arrivare in Parlamento ma già è scontro sulle tasse. Mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, continua a difendere la legge di Bilancio, additando come...

Conte difende la Manovra - ma è scontro su tasse e auto : Gualtieri : «Salve le ecologiche» : La manovra deve ancora arrivare in Parlamento ma già è scontro sulle tasse. Mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, continua a difendere la legge di Bilancio, additando come...

Manovra : Gualtieri - ‘Paese che non investe non cresce - ora più risorse per investimenti’ : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Non basta solo stanziare delle risorse per gli investimenti. Un paese che non investe non cresce. I soldi vanno anche spesi. Questo governo è determinato a far ripartire la spesa delle risorse stanziate per realizzare opere infrastrutturali materiali e immateriali”. Così il ministro Dell’Economia Roberto Gualtieri a Zapping su Radio Uno Rai sottolineando che in questa Manovra “ci ...

Manovra : Gualtieri - ‘da misura auto aziendale non colpite auto elettriche e ibride’ : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Le auto elettriche e quelle ibride non saranno colpite, anzi saranno incentivate”.Così l ministro per l’economia Roberto Gualtieri a Zapping su Radio Uno Rai in merito alla misura sulle auto aziendali. “Non ero uno dei più entusiasti per questa misura ma la misura oggi è stata descritta in modo non corretto da come è nella realtà e potrà essere ulteriormente ...

Manovra : Gualtieri - ‘abbiamo evitato stangata Iva e rimesso Paese in carreggiata’ : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Questa Manovra consente al Paese di scampare al pericolo di un aumento molto consistente dell’Iva. Non solo abbiamo disinnescato 23 miliardi di possibile aumento dell’Iva ma abbiamo anche abbassato le tasse per 3 miliardi di euro ai lavoratori e abbiamo messo risorse per una serie di politiche molto importanti”. Così a Radio 1 Rai il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri ...

Manovra - su Pos e pagamenti elettronici l’Associazione bancari avverte : “No a grida manzoniane”. Gualtieri : “Da governo incentivi” : Se il governo, dopo il dibattito e le tensioni tra le forze politiche sulla Manovra, ha deciso di far slittare a luglio l’entrata in vigore dell’abbassamento sulla soglia del contante e sulle multe per chi non ha i Pos, dopo le richieste (soprattutto dal fronte M5s) di trovare prima un accordo sulla riduzione dei costi delle commissioni, il dibattito tra l’esecutivo e le banche resta però ancora aperto. Dalla 95esima edizione della ...

Manovra - Gualtieri all'Unione europea : 'Le riforme porteranno a un calo dello spread' : "Le stime della Manovra sono prudenti" rassicura il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nel formulare la risposta alla missiva spedita da Bruxelles al governo italiano, in merito ad alcuni chiarimenti e ulteriori informazioni sul Documento programmatico della legge di bilancio 2020. La Commissione europea - attraverso le figure di Pierre Moscovici, il commissario agli Affari economici, e Valdis Dombrovskis, il vicepresidente della stessa ...

Manovra - il ministro Gualtieri risponde a Bruxelles : “Nessuna deviazione significativa e flessibilità per eventi eccezionali” : La lettera del ministro dell’Economia al vicepresidente della commissione Ue Valdis Dombrovskis e al commissario agli affari Economici Pierre Moscovici dopo la richiesta di chiarimenti giunta all'Italia

Manovra - l’Italia risponde alla Commissione Ue : cosa dice la lettera del ministro Roberto Gualtieri : La Manovra approvata dal governo italiano "non costituisce una deviazione significativa" rispetto agli sforzi promessi dal nostro Paese per risanare il debito e conti pubblici: le stime del Documento programmatico di bilancio inviate a Bruxelles sono prudenti. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in una lettera di risposta alla richiesta di chiarimenti della Commissione Ue.Continua a leggere

Manovra - Gualtieri : "Stime prudenti Con le riforme risparmi da spread" : Gualtieri si appella a “stime abbastanza prudenti” e al non aver contabilizzato l’impatto sul gettito del piano per "la promozione" dei pagamenti digitali per rispondere ai rilievi dell'Unione europea sulla Documento Segui su affaritaliani.it