Manovra, Gualtieri: "Lavoro collegiale"

"Mi sorprende una maggioranza che sembra fare propaganda contro la propria legge di bilancio anche perché, com'è noto, era il frutto di unampiamente condiviso". Così il ministro dell'Economia,, a La Stampa. Secondo,"lariduce le tasse per quasi 27 mld, mentre alcuni pare facciano del loro meglio per convincere gli italiani che le aumentiamo". Per quanto riguarda le auto aziendali, "Apriremo un tavolo per migliorare la misura in Parlamento", ha detto.(Di domenica 3 novembre 2019)