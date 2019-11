Manovra | Della Vedova | ‘senza discontinuità con Conte 1 è maionese impazzita’

Manovra - c’è la bollinatura della Ragioneria : il testo a breve in Parlamento. Ricorso al deficit per 16 - 3 miliardi nel 2020 : La Manovra è stata bollinata dalla Ragioneria dello Stato. La nuova versione della legge di bilancio, la prima del governo giallorosso, verrà inviata a breve in Parlamento. Il testo è composto da 119 articoli ed è lungo 90 pagine. Uno dei primi interventi riguarda “la sterilizzazione delle clausole Iva” da 23 miliardi di euro. Dalla tabella finale di sintesi emerge che la Manovra farà Ricorso ad un deficit per un valore di 16,3 ...

Dalle auto aziendali al bonus facciate - novità e conferme della Manovra 2020 : Molte new entry tra le misure contenute nella legge di bilancio ormai in pista di lancio. E molte le conferme, che hanno quindi resistito al confronto politico interno alla maggioranza sulle priorità. Su tutte, lo stop all'aumento dell'Iva, un obiettivo a cui sono destinati 23 dei 30 miliardi di euro della manovra. Durante il ponte di Ognissanti rush finale per definire il testo del Ddl atteso in commissione Bilancio del Senato da lunedì 4 ...

Le nuove tasse della Manovra : auto aziendali - autostrade e fumo : Auto aziendali, immobili, bollette, filtri e cartine per le sigarette. La legge di bilancio che sta per essere chiusa non contiene solo le tassa sullo zucchero e sulla plastica (quest'ultima in...

Radio Radicale "vittima sacrificale" della Manovra? La proposta Di Maio fa discutere : Il capo politico del Movimento 5 stelle rilancia la proposta di cambiare la destinazione degli 8 milioni di euro all'anno...

Manovra 2020 : ecco le misure inserite e la bozza della Legge di bilancio : Manovra 2020, approvati Legge di bilancio e decreto fiscale 2020 in Consiglio dei ministri: tutte le norme inserite. Il lungo iter della Legge di Manovra 2020 è in corso, e ha portato al varo della Legge di bilancio e dl fiscale 2020 in Consiglio dei ministri. Si compone di 93 articoli la prima bozza della Legge di bilancio 2020, diffusa nelle scorse ore. Un testo concordato nell’ultimo vertice di Governo tenutosi a Palazzo Chigi, da cui è ...

Tasse su sigarette e cartine - bonus bebé e casa : le sorprese della Manovra : Nuovo prelievo sulle cartine, arriva anche una maggiore imposizione sulle sigarette tradizionali. Stretta sulle auto aziendali ai dipendenti. Per le agevolazioni ancora un anno al 50% per lavori in casa e mobili, mentre per i nuovi figli il bonus sarà in base all’Isee

Pensioni e LdB 2020 - l'altolà della Cisal : 'La Manovra non va' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 ottobre 2019 vedono emergere nuove critiche sull'impostazione della legge di bilancio ed in particolare sul comparto previdenziale da parte delle parti sociali e dell'opposizione. In particolare, a rimarcare la necessità di un intervento correttivo è la Cisal, che nella giornata di ieri ha aperto il proprio Consiglio Nazionale offrendo nuovi spunti di riflessione sulla vicenda. Ma ad esprimere ...

In Manovra entra l’inasprimento della tassa sulle sigarette : vale 88 milioni : Il prelievo, che non interesserà le sigarette elettroniche, però sarà ridotto rispetto alle cifre circolate nelle scorse settimane e si dovrebbe fermare a 88 milioni

Manovra - spunta l’evasometro con anonimato per superare i paletti della Privacy. Intesa da trovare su pacchetto famiglia e microtasse : Otto giorni dopo la data entro cui il governo avrebbe dovuto presentare alle Camere la legge di Bilancio, la Manovra è ancora a caccia di coperture e intese politiche su molti punti. La maggioranza tonerà a vedersi martedì per fare il punto sul pacchetto di misure per la famiglia: la settimana scorsa si è parlato di una carta bimbi da 400 euro al mese, ma sarebbe necessario azzerare tutti gli attuali bonus e l’accordo definitivo non ...

Bellanova : 'Dire che sono orgogliosa della Manovra è eccessivo - ma è un buon lavoro' : L'irruzione sulla scena politica di Italia Viva potrebbe, nel tempo, alterare qualche equilibrio all'interno del Parlamento. Il partito di Matteo Renzi continua a far parte della maggioranza giallorossa, ma sono in tanti a prevedere che, prima o poi, gli equilibri possano saltare e l'ex premier possa arrivare ad avere numeri che, nelle camere, rischierebbero, qualora lo volesse, di mettere in difficoltà l'attuale governo. A fronte, perciò, di ...

Rating - Standard&Poor’s conferma il giudizio sull’Italia : BBB e outlook negativo. “Progressi su vari fronti e target della Manovra credibili” : Rating e outlook confermati: Standard&Poor’s non cambia il proprio giudizio sull’Italia (BBB e outlook negativo) ma promuove l’iniziale azione del governo: da quando si è insediato sono stati compiuti “progressi su vari fronti” e i target fissati nella Manovra sono “credibili”. Per Roma la sfida – osserva l’agenzia di Rating – è come aumentare l’occupazione e la crescita a fronte dei vincoli di ...

Manovra - Salvini : “Raddoppia l’acqua minerale per via della tassa sulla plastica - governo bugiardo” : Il segretario della Lega Matteo Salvini si scaglia contro la cosiddetta plastic tax, inserita nel documento programmatico di Bilancio approvato dal governo: "La tassa sulla plastica alla fine la paga chi va a fare la spesa. Non la paga Agnelli, la paghiamo noi. governo bugiardo: è questo l'aumento selettivo?".Continua a leggere

I numeri della Manovra : oltre 3 miliardi di tagli per il 2019 : oltre 500 milioni la riduzione dei fondi per gli incentivi alle imprese, altri 420 milioni dai tagli ai rimborsi delle imposte per il 2019