Maltempo Trentino Alto Adige | pioggia a fondovalle e neve sui rilievi

Maltempo Trentino - frana a Dimaro : quattro indagati per la morte della donna travolta da una frana in casa : Si indaga in seguito al forte Maltempo che ha interessato il Trentino lo scorso 29 ottobre. quattro indagati per la morte di Michela Ramponi, la mamma di 45 anni che morì travolta da una frana nella sua casa, davanti agli occhiale marito e della figlia che invano tentarono di salvarla. La Procura di Trento ha certo un’inchiesta per negligenza nel sottostimare la pericolosità del Rio Rotian e nel non realizzare opere di contenimento e di ...