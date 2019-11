Maltempo Toscana | forte pioggia nel Pisano | danni e allagamenti

Maltempo sull'Italia : nubifragi e trombe d'aria. Disagi in Liguria - Toscana e nel Salernitano : Forti piogge ed esondazioni in diverse regioni d'Italia. In Campania colpiti anche il Casertano e il Sannio. E in alta quota in Lombardia compare la neve

Maltempo Toscana : piogge su Firenze - “attenzione ai sottopassi” : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per transito di una perturbazione con piogge e temporali localmente i forte intensità su tutto il territorio metropolitano. Dalla serata attenuazione dei fenomeni. Lunedì 4 novembre previsto vento forte sui comuni dell’Alto Mugello. “Si consiglia prudenza alla guida, specialmente durante il transito nei sottopassi e sulla viabilità prossima al ...

Maltempo - nubifragi e forti venti. Allagamenti in Liguria e Toscana - evacuate 100 famiglie nel Salernitano. LE PREVISIONI : Domenica di Maltempo in gran parte dell'Italia. Una nuova e intensa perturbazione atlantica è arrivata nella giornata di oggi, domenica 3 novembre, sulle regioni occidentali...

Maltempo Toscana : forti piogge tra Pisa e Firenze - numerosi allagamenti : piogge torrenziali nella notte tra le province di Firenze e Pisa: registrati diffusi allagamenti nei comuni di Fucecchio, Montopoli, Calcinaia, Pontedera e San Miniato. Molte le chiamate giunte alle sale operative 115 dei comandi di Firenze e di Pisa. I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli (Fi) sono stati impegnati per 3 interventi di vuotature di scantinati e cantine, che li hanno impegnati per tutta la notte. Il Comune di Fucecchio ...

Allerta Meteo Toscana : “codice giallo” per Maltempo fino a domani sera : La Sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha esteso l’Allerta Meteo codice giallo, emessa nella giornata di ieri, a tutte le province della regione, con validità dalle 17 di oggi, sabato 2 novembre, fino alle 22 di domani, domenica 3 novembre. In Toscana è atteso un graduale peggioramento delle condizioni del tempo con piogge e temporali nella seconda parte della giornata di oggi. domani previsto ulteriore ...

Maltempo Toscana : nel Livornese 60mm pioggia in 3 ore e mezza : Oltre 100 mm di pioggia nell’arco di 24 ore, con un picco di circa 60 mm tra le 12.30 e le 16 di oggi. E’ quanto registrato dal pluviometro di Rosignano (Livorno), colpito, si spiega dal Comune, “da evento temporalesco con intensità non prevista dal Cfr della Regione Toscana, che aveva diramato un allerta generico di codice ‘giallo‘”. La pioggia, si legge sul sito dell’amministrazione comunale, “ha ...

Maltempo Toscana : allagamenti nel Livornese : Si prospetta una notte di Halloween all’insegna del Maltempo: in Toscana le forti piogge stanno causando disagi sopratutto nel Livornese. In particolare allagamenti e smottamenti si sono verificati in alcuni scantinati a Rosignano Solvay, nel Comune di Rosignano Marittimo (Livorno), in seguito alle precipitazioni intense di oggi che hanno richiesto l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di ...

Maltempo Toscana - l’appello : “Basta allagamenti nei quartieri nord di Livorno” : “Risolvere i problemi idrogeologici cronici dei quartieri nord” di Livorno è quanto chiede il sindacato Spi Cgil dopo il nubifragio della notte scorsa, che ha colpito la città dalla serata di martedì alle ore successive causando allagamenti tra cui uno vicino al sottopasso di via Firenze” Spi-Cgil rivolge il suo appello al sindaco Luca Salvetti e alla Regione Toscana. “Il problema è cronico – afferma Roberto ...

Maltempo - forti piogge in Toscana e Liguria : nubifragi da La Spezia a Livorno - 90mm a Pisa [DATI] : Giornata di forte Maltempo oggi tra Liguria e alta Toscana: da La Spezia a Livorno si sono abbattute forti piogge con locali nubifragi, in modo particolare nell’area di Pisa dove si sono verificati pesanti disagi a causa degli allagamenti. In Toscana sono caduti 87mm di pioggia a Bocca d’Arno, 71mm a San Giuliano Terme, 66mm a Torre del Lago, 62mm a Coltano, 60mm a Bocca di Serchio, 56mm a Metato, 47mm a Vecchiano, 44mm a Viareggio, ...

Maltempo Toscana - piove a Pisa : allagati i locali della polizia municipale : Un forte temporale stamani ha mandato di nuovo sott’acqua gli spogliatoi della polizia municipale e altri locali di servizio nell’edificio della Sesta Porta nel centro di Pisa. Non è la prima volta che succede. “Questi locali – commenta Federico Giusti sindacalista delle rsu del Comune ed esponente del Sindacato generale di base – si confermano un autentico colabrodo. Questa e’ una struttura costata milioni di ...

Maltempo Toscana : Rossi commissario delegato degli eventi ad Arezzo e Siena : Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, è stato nominato commissario delegato per gli interventi urgenti resi necessari dai gravi eventi meteorologici che il 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito le province di Arezzo e Siena. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. L’atto, spiega un comunicato, fa seguito alla delibera con cui il Consiglio dei ministri aveva ...

Maltempo Toscana : a fuoco una cabina elettrica colpita da un fulmine : Nel corso del temporale che si e’ abbattuto oggi su Piombino i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio di una cabina elettrica in via Galileo Galilei, causato probabilmente da una scarica atmosferica che ha centrato la cabina, come spiegano dal comando di Livorno. A questo intervento, al momento ne e’ seguito un secondo, sempre a Piombino, in via Pisacane per un’infiltrazione di acqua dal tetto di ...

Maltempo Toscana : allerta meteo fino alla mezzanotte - scuole chiuse a Grosseto e nel basso livornese : allerta meteo fino alla mezzanotte in gran parte del sud della Toscana: il centro di protezione civile della Regione ha diramato un avviso codice arancione per alcune aree delle province di Livorno e di Grosseto dove si prevedono i fenomeni più intensi. Oggi le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Grosseto sono rimaste chiuse: in provincia è stata disposta la chiusura anche a Manciano, Magliano in Toscana, Orbetello, Pitigliano e ...

Maltempo - alcune scuole chiuse domani in Toscana - Piemonte e Liguria : Prosegue l’ondata di Maltempo che sta colpendo numerose regioni in Italia. Forti piogge e rovesci hanno portato la Protezione civile a diramare l’allerta arancione in alcune zone di Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana. Per questa ragione le scuole rimarranno chiuse nel Grossetano e nel Livornese, ma anche nell’Alessandrino e nelle provincie di Genova e Savona. (LE PREVISIONI) Le scuole chiuse in Toscana Rimarranno chiusi diversi ...