Maltempo | temporali sull’Italia Allerta meteo domenica | l’elenco delle regioni a rischio

Maltempo Sardegna - piogge - temporali e vento : allerta meteo prorogata : piogge, temporali, vento e mareggiate per le prossime 24-30 ore sulla Sardegna. Permane e si protrae il Maltempo sull’Isola e così la protezione civile regionale ha prorogato l’allerta sino alla mezzanotte di domenica. A partire dalla notte si prevedono venti forti da Sud-Ovest, localmente di burrasca, in rotazione da Nord-Ovest nelle ore centrali di domani. Le zone per le quali vige la criticità ordinaria con codice giallo sono il ...

Maltempo - allerta della Protezione Civile : in arrivo piogge e temporali al Centro-Nord - criticità gialla in 7 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Una nuova ed intensa perturbazione atlantica arriverà nella giornata di domani sulle regioni occidentali dell’Italia, dando luogo ad un sensibile peggioramento, dapprima al Nord e in Sardegna, quindi in estensione dal pomeriggio/sera alle regioni centrali e alla Campania. Domenica il Maltempo interesserà tutte le regioni centro-settentrionali e parte del Sud, con fenomeni più intensi al Nord e sulle regioni tirreniche. Sulla base delle ...

Meteo - Novembre inizia con il Maltempo al Sud : forti temporali in Sicilia - attenzione a Malta – LIVE : Primo giorno di Novembre, Festa di tutti i Santi rovinata dal maltempo in Sicilia, soprattutto nei settori meridionali dell’isola dove sta piovendo in modo intenso. Soltanto in poche ore, stamattina, sono caduti 53mm di pioggia a Licata, 36mm ad Agrigento, 35mm a Ribera e Salemi, 33mm a Castelvetrano, 24mm a Sciacca, Partanna e Caltabellotta, 22mm a Calatafimi, 18mm a Mazara del Vallo, 15mm a Trapani e Mussomeli, 11mm a Caltagirone. forti ...

Meteo - allerta Maltempo per pioggia e temporali : l’elenco delle regioni a rischio : La Protezione civile ha diramato per domani, giovedì 31 ottobre, l'allerta gialla per pericolo di frane e allagamenti dovuto al maltempo che nelle prossime ore colpirà soprattutto l'Italia Centrale: nell'elenco delle regioni a rischio ci sono Umbria, Lazio, Abruzzo e su parte della Toscana. E la situazione è destinata a peggiorare anche nel corso del ponte di Ognissanti.Continua a leggere

Previsioni Meteo Roma - brusco ritorno del Maltempo sulla Capitale : piogge - temporali e nubifragi : Previsioni Meteo Roma – Il cambiamento del tempo anche sulla Capitale e già cominciato. Per quanto permangano condizioni di stabilità su centro urbano, già stamani sono arrivate nubi irregolari e, sulla fascia costiera laziale, sono presenti già locali rovesci anche intensi in mare largo, quindi movimenti instabili poco lontani dal centro urbano. Ma la pressione continuerà a calare nel corso delle prossime ore e giorni con azione ...

Meteo : da martedì temporali e temperature in calo - ponte di Ognissanti col Maltempo : Il Meteo della nuova settimana conferma che assisteremo a una graduale diminuzione delle temperature e tempo a tratti molto instabile. La settimana che darà l'inizio al mese di novembre sarà caratterizzata dall'arrivo del freddo e da temporali. Ad Halloween il maltempo si sposterà al Sud e una serie di perturbazioni rovineranno il ponte di Ognissanti e i giorni successivi.Continua a leggere

Maltempo - inizio settimana choc : piogge - temporali - vento e netto calo delle temperature : "L'autunno alza la voce nella nuova settimana; un fronte freddo porterà piogge e temporali da Nord a Sud tra martedì e giovedì, con temperature in calo anche di 8-10 gradi e prima neve sui rilievi fino alle quote medie” a dirlo è il meteorologo Edoardo Ferrara.Continua a leggere

Ultima Domenica di Ottobre con forte Maltempo all’estremo Sud : violenti temporali su Malta e in Sicilia [LIVE] : Mentre splende il sole e il clima è mite su gran parte d’Italia, in quest’Ultima Domenica di Ottobre in cui è tornata l’ora solare, continua ad imperversare il maltempo all’estremo Sud e in modo particolare nel sud/est della Sicilia, già colpito dalla violenta alluvione delle scorse ore, e nelle isole del Canale di Sicilia, in modo particolare Malta. Forti temporali stanno colpendo proprio le acque del Canale di Sicilia, ...

Meteo - Maltempo in Sicilia : temporali in arrivo da Malta : Un nuovo sistema temporalesco che si trova a sud di Malta e che sta risalendo verso nord potrebbe portare, oggi 27 ottobre, temporali in Sicilia

Allerta Meteo - Maltempo senza sosta in Sicilia : violenti temporali in atto - altre 24 ore di fenomeni estremi : E’ un’altra giornata di forte maltempo in Sicilia: i violenti temporali che stanno risalendo la fascia jonica Siciliana, dopo aver provocato una disastrosa alluvione nella notte nel siracusano e nel ragusano, si stanno adesso abbattendo in modo particolare nel catanese, pur insistendo ancora su Siracusa. Eloquenti le mappe satellitari, del radar e delle fulminazioni che pubblichiamo a corredo dell’articolo. Continuerà a ...

Maltempo - alluvione lampo nella notte tra Modica - Scicli - Ispica e Pozzallo : 240mm di pioggia - temporali auto-rigeneranti : Il Maltempo che sta colpendo la Sicilia sta provocando una vera e propria alluvione lampo nella notte tra il ragusano e il siracusano. Il parziale pluviometrico giornaliero, in serata, è schizzato rapidamente in alto a causa di temporali auto-rigeneranti proprio nel Sud/Est isolano: parliamo di 252mm di pioggia a Ispica, 139mm a Modica, 94mm a Noto, 87mm a Scicli, 70mm a Palazzolo Acreide, 57mm a Comiso, 56mm a Noto, 53mm a Ragusa, 52mm a Santa ...

Maltempo - forti temporali nella notte : è ancora allerta rossa : Il Maltempo annunciato sulla Sicilia orientale si è abbattuto nel corso della notte con abbondanti precipitazioni con una tempesta di fulmini

Maltempo Sicilia - temporali e allagamenti a Mazara del Vallo : “Evitate di uscire in strada” : Un violento nubifragio si è abbattuto su Mazara del Vallo, in Sicilia, nel pomeriggio di oggi causando allagamenti. Prevista in serata un'ulteriore intensificazione della pioggia e per precauzione l’amministrazione comunale consiglia di evitare di uscire in strada in serata se non per emergenze.Continua a leggere

Allerta Meteo Lazio : temporali da oggi pomeriggio - forte Maltempo a Roma : “Il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, e per le successive 12 ore si prevede nelle seguenti zone di Allerta del Lazio criticità idrogeologica per temporali codice arancione su bacini costieri Nord, Roma e bacini costieri sud; codice giallo su medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e bacino del Liri”. Lo comunica in una nota la ...