Maltempo sull' Italia | nubifragi e trombe d' aria Disagi in Liguria | Toscana e nel

Maltempo - Legambiente Campania : “Puntare sulla messa in sicurezza” : “Con le prime piogge autunnali, anche se eccezionali, si ritorna ad aver paura e scatta l’emergenza. Siamo davanti ad un’emergenza climatica ben visibile con il continuo ripetersi di fenomeni alluvionali e ondate di calore che evidenziano una accelerazione nella frequenza e intensità dei fenomeni meteorologici, che nessuno può più negare anche per gli impatti crescenti nei confronti delle comunità e dei territori. Anche la ...

Maltempo - in Liguria l’allerta diventa “rossa”. Neve sulle montagne in Piemonte : La situazione più critica nella zona di Levante con esondazioni, allagamenti e scuole chiuse. Ora si temono anche forti venti e mareggiate

Maltempo Campania : disagi sulla Circumvesuviana : Il Maltempo che sta interessando in queste ore la Campania, sta avendo conseguenze anche sul servizio della Circumvesuviana: l’Ente Autonomo Volturno rende noto che, a causa dell’allagamento dell’impianto di Scafati (Salerno), la tratta Pompei-Poggiomarino, in provincia di Napoli, è momentaneamente interrotta. I treni in partenza da Napoli per Poggiomarino limitano a Pompei. Per la caduta di alberi sulla sede ferroviaria, la ...

Maltempo Piemonte : nevica sulle montagne - 20 cm al Sestriere [FOTO] : nevica dalla scorsa notte sulle montagne del Piemonte: al Sestriere si sono accumulati circa 20 cm, imbiancate in Alta Val Susa anche Sportinia, Pragelato, San Sicario. Manto bianco anche ai 1.200 metri di Bardonecchia. Il Maltempo dovrebbe concedere una tregua dal tardo pomeriggio. L'articolo Maltempo Piemonte: nevica sulle montagne, 20 cm al Sestriere [FOTO] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - temporali sull’Italia. Allerta meteo domenica : l’elenco delle regioni a rischio : La prima domenica di novembre è all'insegna del Maltempo. La Protezione civile ha diramato Allerta meteo in varie regioni. Pioggia e temporali interesseranno gran parte del Paese. Allerta arancione oggi su Campania, gran parte del Lazio e settori di Liguria, Basilicata, Molise e Sardegna. Allerta gialla in altre 17 regioni.Continua a leggere

Alpinisti bloccati sulle Dolomiti per il Maltempo passano la notte all’addiaccio : sono salvi : Un uomo e una donna di Padova sono rimasti bloccati ieri sulla Cima del Preti, sulle Dolomiti friulane. Hanno passato la notte all'addiaccio: oggi pomeriggio sono stati finalmente raggiunti dai soccorritori. Stanno entrambi bene, a parte la sofferenza per il freddo. sono da poco iniziate le operazioni di recupero in sicurezza.Continua a leggere

Forte Maltempo e intensi venti sull'Italia : l'avviso emesso dall'Aeronautica Militare : Una intensa perturbazione agirà fra le prossime ore e domani sull'Italia, apportando Forte maltempo su molte regioni italiane. Previsti anche venti intensi. Ecco l'avviso emanato dall'Aeronautica...

PREVISIONI METEO PONTE FESTA HALLOWEEN 2019/ Maltempo e freddo : piogge sull'Italia : PREVISIONI METEO, PONTE FESTA di HALLOWEEN 2019: ecco il freddo! Crollo delle temperature, piogge e temporali spari su tutta l'Italia.

Previsioni Meteo Roma - brusco ritorno del Maltempo sulla Capitale : piogge - temporali e nubifragi : Previsioni Meteo Roma – Il cambiamento del tempo anche sulla Capitale e già cominciato. Per quanto permangano condizioni di stabilità su centro urbano, già stamani sono arrivate nubi irregolari e, sulla fascia costiera laziale, sono presenti già locali rovesci anche intensi in mare largo, quindi movimenti instabili poco lontani dal centro urbano. Ma la pressione continuerà a calare nel corso delle prossime ore e giorni con azione ...

Meteo : ondata di Maltempo in arrivo sulla penisola italiana - ponte 1 novembre al freddo : Gli esperti Meteorologi prevedono l’arrivo di una vera e propria sciabolata polare nei primi giorni di novembre. Intense precipitazioni interesseranno tutto il territorio italiano portando ad un brusco calo delle temperature. I portali dedicati alle previsioni Meteorologiche annunciano che parte della prossima settimana sarà ancor segnata da tempo stabile e da temperature quasi estive. Si potrà dunque ancora godere di giornate di sole intenso e ...

Maltempo Sicilia : riattivata la circolazione dei treni sulla Palermo-Catania : A seguito dell’ondata di Maltempo dei giorni scorsi, sono in via di completamento in Sicilia le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria: ripresa ieri, alle 19, la circolazione dei treni sulla linea Palermo–Catania, sospesa per l’allagamento dei binari tra Sferro ed Enna. Interrotta la linea Modica-Siracusa, per i gravi danni all’infrastruttura causati dalle piogge e dall’esondazione di alcuni ...

E' Giuseppe Cappello - l'uomo morto per Maltempo sulla Noto Rosolini : L’uomo trovato morto sulla Noto Rosolini per maltempo è Giuseppe Cappello di 50 anni, un agente di polizia penitenziaria di Rosolini. Travolto fango

Maltempo : nubifragio a Messina - cade un cartellone sull’autostrada : Un nubifragio ha colpito oggi Messina e provincia causando diversi rallentamenti nella circolazione e allagamenti. Il forte vento e la pioggia della notte hanno causato la caduta di un cartellone sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi dello svincolo di Rometta. I vigili lo hanno rimosso il cartellone e permesso il ripristino della normale circolazione. Per l’allerta meteo oggi il sindaco Cateno De Luca aveva disposto ieri la ...