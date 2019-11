Maltempo Sanremo | due gli sfollati | resta isolata la frazione

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019) Giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Imperia, che hanno ricevuto numerose richieste di intervento per danni legati alin tutto il territorio provinciale, anche se la perturbazione ha creato i problemi maggiori nel comune di. Nella Citta’ dei Fiori salgono a due le persone allontanate dalla propria abitazione: oltre all’inquilino fatto sfollare all’alba, i vigili del fuoco hanno evacuato una abitazione a Borgo Tinasso abitata da una donna anziana. L’appartamento e’ stato dichiarato inagibile per problematiche strutturali. Una donna e’ stata sfollata anche a Imperia per infiltrazioni di acqua che hanno reso inagibile il suo appartamento. “Ildi questa notte ha causato disagi e da questa mattina all’alba decine di persone sono al lavoro su molti fronti” ha detto Alberto ...

