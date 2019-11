Maltempo | Regione Liguria | situazione critica nel Tigullio

Maltempo Veneto : dalla Regione ristoro danni per le aree colpite dalle tempeste di agosto : La Giunta regionale del Veneto ha approvato, su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan, la richiesta di declaratoria per i danni subiti dalle imprese agricole dei comuni del Polesine, del Veronese e della Marca a causa del Maltempo che, con forti raffiche di vento e grandinate, si è verificato il 2 e il 6- 7 agosto scorsi. Il provvedimento individua le zone territoriali dei comuni colpiti dove sono stati accertati danni al comparto ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : stato di calamità per la Regione : Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si recherà nelle prossime ore nel Siracusano e nel Ragusano, sui luoghi colpiti dal nubifragio di questa notte. Ad accompagnarlo il capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti. Il governatore ha già sentito, in mattinata, i sindaci di Rosolini e Ispica, con i quali, nel pomeriggio, farà il punto della situazione. “Al di là dei danni materiali, che appaiono essere notevoli ...

Maltempo Piemonte : la Regione in aiuto dei comuni per la rimozione di fango e detriti : Dopo i fenomeni alluvionali dei giorni scorsi la Regione Piemonte ha deciso di autorizzare i sindaci dei comuni disastrati a conferire i fanghi e i detriti trasportati dalle esondazioni in aree provvisorie. Per velocizzare le procedure di conferimento gli enti locali avevano chiesto alla Giunta di poter agire in deroga alle leggi in materia. “In 24 ore abbiamo sbloccato una situazione assurda perché i sindaci si trovavano nella paradossale ...

Maltempo - scuole chiuse venerdì 25 ottobre per allerta meteo : l’elenco regione per regione : Dove resteranno chiuse le scuole domani, venerdì 25 ottobre, per Maltempo? Sono attese piogge torrenziali e temporali ancora su alcune regioni del Centro Nord, ma fenomeni di una certa intensità sono previsti anche al Sud, dove molti comuni hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado: attenzione soprattutto in Piemonte e Sicilia.Continua a leggere

Maltempo - arriva un giovedì da incubo : allerta in tutta Italia - la situazione regione per regione : Maltempo sull'Italia per un giovedì da incubo. L'allerta meteo coinvolge gran parte della penisola. Dal NordOvest al Centro, dalla Liguria alla Piemonte, dalla Lombardia fino alla...

Maltempo - scuole chiuse giovedì 24 ottobre per allerta meteo : l’elenco regione per regione : Dove resteranno chiuse le scuole domani, giovedì 24 ottobre, per Maltempo? La Protezione civile ha diramato allerta arancione per piogge torrenziali e temporali su alcune regioni del Centro Nord, dove molti comuni hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, in particolare in Liguria, Piemonte e Toscana: ecco l'elenco aggiornato di tutte le città.Continua a leggere

Maltempo : Regione Lombardia - domani criticità moderata su pianura e appennino : Milano, 23 ott. (Adnkronos) - moderata criticità, con codice arancione, per rischio idraulico sulla pianura centrale e su quella occidentale della Lombardia e per rischio idrogeologico sull'appennino pavese dalla mezzanotte di domani. Lo comunica la sala operativa della Protezione civile della Regio

Maltempo - due morti in Piemonte : la Regione chiede lo stato di emergenza «Il Po è salito di 3 - 5 metri» : Maltempo, il Nord Italia è stato colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di piogge e temporali: due i morti finora, più due dispersi nell'alessandrino, ritrovati vivi. I due...

Maltempo - due morti e due dispersi in Piemonte. Il presidente della Regione : «Chiederemo lo stato di emergenza» : «Quando conteremo i danni, oltre a far piangere il cuore, non possiamo lasciare soli sindaci e privati, abbiamo bisogno che lo stato ci sia». Sono queste le parole con cui il presidente...

Allerta Meteo Piemonte : ancora Maltempo - criticità arancione nel Nord della regione : Rimane l‘Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Nord del Piemonte per le ulteriori forti piogge previste, che determineranno – segnala la Protezione civile regionale – un ulteriore innalzamento dei corsi d’acqua e del livello del Lago Maggiore e d’Orta. Allerta gialla su alto vercellese e biellese. Sulle zone al confine con la Liguria, saranno possibili temporali molto forti nel tardo pomeriggio e in ...

Maltempo Sardegna : 1 - 4 milioni dalla Regione a 23 Comuni per i danni del 2018-2019 : “Tra maggio 2018 e febbraio 2019, in Sardegna si sono verificati eventi atmosferici eccezionali e di tipo calamitoso, come abbondanti piogge, nubifragi e trombe d’aria, che hanno costretto numerosi Comuni ad eseguire opere ed interventi in emergenza. Perciò la Giunta regionale ha approvato un programma di spesa a favore di questi enti locali“. Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni ...

Maltempo : la Regione Puglia chiede accesso al fondo di solidarietà : Per i danni provocati dalle eccezionali grandinate e venti di giugno e luglio scorsi, la Giunta regionale pugliese ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo l’emissione del decreto di declaratoria per l’annualita’ 2019, anche in deroga al Decreto legislativo n.102/04 – art.6, al fine di consentire l’accesso al fondo di Solidarieta’ Nazionale agli aventi diritto. Le ...

Maltempo Piemonte - Presidente Regione : “Estate pazza - danni per 10 milioni. Il Governo si ricordi di noi” : Superano i dieci milioni di euro i danni causati dal Maltempo di questa “pazza estate Piemontese“. Lo afferma il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine dell’incontro ad Asti con i sindaci dei comuni danneggiati dal Maltempo delle scorse settimane. “I danni riguardano le aziende agricole, i privati e le amministrazioni pubbliche. Ed è un dossier che purtroppo stiamo implementando settimana dopo ...