Maltempo | più di 3 nubifragi al giorno in Italia dall’inizio dell’autunno

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019) Più di 3alsi sono verificati indall’inizio dell’autunno con tempeste di pioggia, vento, trombe d’aria e grandine che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola: è quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati ESWD in relazione all’ultima ondata dicon l’allerta della protezione civile per buona parte del territorio nazionale a partire da quella arancione in settori di Liguria, Campania, su gran parte del Lazio e su Basilicata, Molise e Sardegna. “La nuova perturbazione – sottolinea la Coldiretti – si abbatte sulle regioni fragili della Penisola dove sono saliti a 7275 i comuni con parte del territorio in pericolo idrogeologico, il 91,3% del totale ma la percentuale sale al 100% per Liguria e Toscana mentre e al 90% per il Piemonte sulla base dei dati Ispra. Una realtà aggravata dai ...

Maryeterngif : Terremoto in Bosnia di 5.1, il più forte degli ultimi anni: paura a Sarajevo - MALTEMPO /TERREMOTO IN ITALIA E NEL… - TonyCaro111 : @graziano_delrio @bertolire Voi pensate di far del bene il punto è che non siete capaci fate più disastri del maltempo - sabri1271 : RT @emergenzavvf: #Maltempo #Oristano #2novembre, dal pomeriggio di #oggi i #vigilidelfuoco stanno operando in più zone della provincia per… -