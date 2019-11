Maltempo - nubifragi e forti venti : scatta l'allerta in dieci regioni. Allagamenti in Liguria LE PREVISIONI : Domenica di Maltempo in gran parte dell'Italia. Una nuova e intensa perturbazione atlantica è arrivata nella giornata di oggi, domenica 3 novembre, sulle regioni occidentali...

Previsioni meteo 1 novembre : Maltempo diffuso con nubifragi a Centro-Sud. Temperature in calo : Tempo instabile a Centro-Sud nella giornata del 1° novembre. Non mancheranno i temporali sulla Campania e sulla Calabria. Da sabato nuove piogge e forti venti. Fenomeni anche di forte intensità sono previsti su Liguria, Toscana, Emilia, Lazio e Sardegna con il rischio di locali nubifragi.Continua a leggere

Previsioni Meteo Roma - brusco ritorno del Maltempo sulla Capitale : piogge - temporali e nubifragi : Previsioni Meteo Roma – Il cambiamento del tempo anche sulla Capitale e già cominciato. Per quanto permangano condizioni di stabilità su centro urbano, già stamani sono arrivate nubi irregolari e, sulla fascia costiera laziale, sono presenti già locali rovesci anche intensi in mare largo, quindi movimenti instabili poco lontani dal centro urbano. Ma la pressione continuerà a calare nel corso delle prossime ore e giorni con azione ...

Maltempo - forti piogge in Toscana e Liguria : nubifragi da La Spezia a Livorno - 90mm a Pisa [DATI] : Giornata di forte Maltempo oggi tra Liguria e alta Toscana: da La Spezia a Livorno si sono abbattute forti piogge con locali nubifragi, in modo particolare nell’area di Pisa dove si sono verificati pesanti disagi a causa degli allagamenti. In Toscana sono caduti 87mm di pioggia a Bocca d’Arno, 71mm a San Giuliano Terme, 66mm a Torre del Lago, 62mm a Coltano, 60mm a Bocca di Serchio, 56mm a Metato, 47mm a Vecchiano, 44mm a Viareggio, ...

Maltempo : cordoglio Miccichè per vittima nubifragio Siracusa : palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "Esprimo il mio più profondo cordoglio per la morte di Giuseppe Cappello, agente di polizia penitenziaria, travolto dal nubifragio che si è abbattuto tra Pachino, Noto e Rosolini". Così il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha voluto far pervenire ai familiari del

Maltempo Lombardia - i nubifragi nel Pavese hanno provocato danni per 1 - 5 milioni : Il Maltempo che ha sferzato la bassa Lombardia nelle ultime 48 ore ha provocato danni per 1,5 milioni di euro nei dieci Comuni maggiormente colpiti dai nubifragi. Da quello di Casteggio a Godiasco (Pavia) sarà chiesto lo “stato di calamità” per avere accesso ai fondi. Nei prossimi giorni la regione potrà riconoscere l’emergenza Pavese e sollecitare il governo. Intanto rimangono sotto stretta osservazione Po e Ticino anche in ...

Maltempo Sicilia - altra notte di paura : nubifragi nel Ragusano : fiumi di fango per le strade [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo continua a martellare la Sicilia con violenti nubifragi, che nel Ragusano, tra Scicli e Ispica, stanno prendendo la forma di alluvioni. Un fiume di fango ha invaso Viale 1° Maggio a Scicli, come dimostra il video in fondo all’articolo. Tante le strade impraticabili a causa dell’acqua o dei detriti (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Dal Comune raccomandano di limitare gli spostamenti. Preoccupa ...

Maltempo : nubifragio a Messina - cade un cartellone sull’autostrada : Un nubifragio ha colpito oggi Messina e provincia causando diversi rallentamenti nella circolazione e allagamenti. Il forte vento e la pioggia della notte hanno causato la caduta di un cartellone sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi dello svincolo di Rometta. I vigili lo hanno rimosso il cartellone e permesso il ripristino della normale circolazione. Per l’allerta meteo oggi il sindaco Cateno De Luca aveva disposto ieri la ...

Sicilia sotto forte Maltempo : nubifragio su Sciacca e Agrigento : Il potente temporale V-shaped che sta attraversando la Sicilia dal tardo pomeriggio sta causando innumerevoli disagi e allagamenti. Dopo l'alluvione lampo abbattutosi sul trapanese, ora è il turno...

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo nel Tirreno : pericolo nubifragi e fenomeni estremi sulle coste : Allerta Meteo – Il maltempo continua a sferzare l’Italia, in particolar modo lungo la costa tirrenica del Centro-Nord, della Sardegna della Sicilia occidentale ed anche oggi Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello di Allerta 2 per il Tirreno e le aree circostanti per nubifragi e in misura minore, grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Livello 1 per Cipro e il Mediterraneo ...

