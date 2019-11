Maltempo Liguria | tromba d'aria | esonda torrente Petronio | VIDEO

Fonte : tg24.sky

(Di domenica 3 novembre 2019) Ondata disu tutta la penisola in queste ore, ma sotto osservazione resta la. "Non uscite di casa se non è necessario": è questo l'appello via Facebook del sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio per le condizioni meteo che definisce "preoccupanti". Molte le strade e le piazze allagate della cittadina ligure mentre si stanno intensificando le precipitazioni. Riva Trigoso al momento risulta isolata. La Protezione civile ha diramato l'allerta rossa fino alle ore 23 per rischio temporali e rischio idrogeologico nelle zone dei Bacini Liguri Marittimi di Levante e Bacini Liguri Padani di Levante. Allerta gialla invece nei Bacini Liguri di Ponente. Allagamenti e cedimenti stradali nel Ponente Ligure. Preoccupa anche il livello del. Sempre molto intenso anche il vento le cui raffiche hanno toccato i 166 km all'ora ...

