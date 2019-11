Maltempo Liguria | Toti | “Chiederemo al governo lo stato di emergenza”

Maltempo sull'Italia : nubifragi - trombe d'aria ed esondazioni. Colpite soprattutto la Liguria e la Campania : Le piogge hanno fatto cadere alcuni alberi a Roma, interrompendo la circolazione sulla Cassia Veientana. Nel Tigullio e nel Salernitano alcuni comuni hanno disposto per domani la chiusura delle scuole. E in alta quota in Lombardia compare la neve

Maltempo in Liguria : frane - esondazioni e allagamenti. VIDEO : Il Maltempo ha provocato numerosi danni e disagi in Liguria, soprattutto nell'area del Levante dove è stata diramata l'allerta meteo rossa (DIRETTA - FOTO - VIDEO). Allagamenti, esondazioni e frane in varie zone della regione hanno causato la chiusura di tratti di strada e molte famiglie sono state sfollate. La situazione più critica si è registrata sul Tigullio, dove alcune case sono state scoperchiate a causa del vento. Chiuse sale operatorie ...

Maltempo - allerta rossa in Liguria. Tromba d’aria a Lavagna - esonda il Petronio : La situazione più critica nella zona di Levante con esondazioni, allagamenti e scuole chiuse. Ora si temono anche forti venti e mareggiate

Allerta meteo rossa Liguria : video Maltempo/ Fiumi esondati - frane e sfollati : Allerta meteo rossa Liguria: l'allarme maltempo, video e danni. Tromba d'aria a Lavagna, frane a Chiavari e Riva Trigoso: strade chiude e sfollati

Maltempo Liguria - transitato il picco in piena del Vara : Magra negli argini : I livelli idrici in testata nel bacino del Vara hanno visto transitare il picco di piena, che transiterà alla foce del Magra nelle prossime ore rimanendo all’interno degli argini. I livelli idrici continueranno la loro progressiva discesa durante la notte. Lo comunica l’Arpal nell’aggiornamento meteo delle 17.30. Durante il pomeriggio, precipitazioni in progressiva diminuzione hanno continuato a interessare in particolare il ...

Maltempo - nubifragi in Appennino : fiume Taro in piena tra Emilia e Liguria : Continua a piovere incessantemente sulle regioni tirreniche e gran parte del nord-est, a causa del continuo flusso di aria fresca e umida atlantica che va a scontrarsi con i rilievi generando piogge...

Maltempo Liguria : grossa frana isola un antico borgo nell’entroterra di Genova : Una imponente frana è caduta sulla strada per Costa di Bargone, nel Chiavarese, schiacciando due auto e schiantando due antichi muri. isolate una cinquantina di persone che vivono nell’antico borgo di Costa di Bargone. L'articolo Maltempo Liguria: grossa frana isola un antico borgo nell’entroterra di Genova sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Coldiretti : “Danni e disagi in campagna dalla Liguria alla Campania” : Alberi caduti e serre divelte dal vento, ulivi in piena raccolta flagellati dalla grandine, campi allagati con cipolle, finocchi, scarole e in generale gli ortaggi sott’acqua per le intense precipitazioni che hanno provocato anche frane e smottamenti sono i pesanti danni provocati nelle campagne dell’ondata di Maltempo che, dalla Liguria alla Campania, si è abbattuta sull’Italia. E’ quanto emerge dal primo bilancio effettuato dalla Coldiretti ...

Maltempo Liguria - frana di fango su una casa : ferita una donna : Una frana di fango è caduta su una casa a san Pietro di Frascati, nel comune di Castiglione Chiavarese, sulle alture del Tigullio. Secondo quanto appreso, una donna, che si trovava in casa, è rimasta leggermente ferita e è stata trasportata in ospedale dai vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Liguria, frana di fango su una casa: ferita una donna sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria : riaperta SS523 nello Spezzino : riaperta la strada SS523 “Del Colle di Cento Croci”: lo rende noto Anas. La viabilità era stata interrotta questa mattina in corrispondenza del km 64,000, in entrambe le direzioni, a seguito dell’esondazione del fiume Vara, in località Varese Ligure (SP), che aveva causato l’allagamento della sede stradale. Chiusa la SP566. L'articolo Maltempo Liguria: riaperta SS523 nello Spezzino sembra essere il primo su Meteo Web.