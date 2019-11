Maltempo Liguria | grossa frana isola un antico borgo nell’entroterra di Genova

Maltempo - Coldiretti : “Danni e disagi in campagna dalla Liguria alla Campania” : Alberi caduti e serre divelte dal vento, ulivi in piena raccolta flagellati dalla grandine, campi allagati con cipolle, finocchi, scarole e in generale gli ortaggi sott’acqua per le intense precipitazioni che hanno provocato anche frane e smottamenti sono i pesanti danni provocati nelle campagne dell’ondata di Maltempo che, dalla Liguria alla Campania, si è abbattuta sull’Italia. E’ quanto emerge dal primo bilancio effettuato dalla Coldiretti ...

Maltempo Liguria - frana di fango su una casa : ferita una donna : Una frana di fango è caduta su una casa a san Pietro di Frascati, nel comune di Castiglione Chiavarese, sulle alture del Tigullio. Secondo quanto appreso, una donna, che si trovava in casa, è rimasta leggermente ferita e è stata trasportata in ospedale dai vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Liguria, frana di fango su una casa: ferita una donna sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria : riaperta SS523 nello Spezzino : riaperta la strada SS523 “Del Colle di Cento Croci”: lo rende noto Anas. La viabilità era stata interrotta questa mattina in corrispondenza del km 64,000, in entrambe le direzioni, a seguito dell’esondazione del fiume Vara, in località Varese Ligure (SP), che aveva causato l’allagamento della sede stradale. Chiusa la SP566. L'articolo Maltempo Liguria: riaperta SS523 nello Spezzino sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria : superati livelli di piena straordinaria - corsi d’acqua osservati speciali [DATI] : “Il Petronio ha superato la soglia di piena straordinaria all’idrometro di Sestri Levante – Sara, esondando nella parte terminale. Attualmente, il livello sul bacino del Petronio è in discesa. Anche nella zona di testata del Vara, le stazioni idrometriche di Nasceto e Brugnato hanno superato il livello di piena straordinaria e risultano ancora in crescita. Nel tratto di valle è quindi atteso il passaggio della piena nel corso ...

Maltempo - in Liguria l’allerta diventa “rossa”. Neve sulle montagne in Piemonte : La situazione più critica nella zona di Levante con esondazioni, allagamenti e scuole chiuse. Ora si temono anche forti venti e mareggiate

Maltempo - Regione Liguria : situazione critica nel Tigullio : La situazione meteo più importante è sul Levante ligure, che passa ad allerta rossa per i bacini medi e grandi, come il Magra, il Vara e l’Entella. Al momento la situazione più critica – si spiega in una nota della Regione Liguria – riguarda il Tigullio: a Lavagna alcune case scoperchiate a causa del vento e alcuni alberi caduti durante la notte, con 9 sfollati. Le piogge più copiose sono cadute tra Sestri Levante, Casarza ...

Maltempo Liguria : fiume Vara esondato a Borghetto - famiglie evacuate : “Continua il monitoraggio della situazione in Liguria per l’allerta meteo, che nello spezzino è rossa fino alla mezzanotte di oggi. Massima attenzione nei Comuni di Casarza, Sestri Levante, Moneglia e alta Val di Vara, dove la pioggia ha causato l’innalzamento dei corsi d’acqua: il Vara in alcuni punti è esondato e una famiglia è stata evacuata, mentre anche a Sestri Levante la situazione è preoccupante“: lo scrive ...

Maltempo Liguria : attesa “intensa” mareggiata su centro e Levante - “onde alte 4 metri” : Si teme una mareggiata “molto intensa” tra stasera e domani su centro e Levante della Liguria “con onde alte fino a 4 metri e una decina di secondi di ‘periodo’“: lo hanno affermato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni questa mattina a Genova nella sala operativa del centro di Protezione civile. “Il mare è già ...

