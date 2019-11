Maltempo Liguria | attesa “intensa” mareggiata su centro e Levante | “onde alte 4 metri”

Maltempo - pioggia su gran parte d’Italia. Tromba d’aria in Liguria : Cielo nuvoloso e precipitazioni abbondanti e persistenti. A Lavagna una Tromba d’aria ha scoperchiato alcune abitazioni

Maltempo - allerta rossa in Liguria : esondazioni e strade chiuse. Nevica in Piemonte. FOTO : Piogge e temporali sull'Italia. Nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso è straripato il Petronio, non ci sono stati danni a persone. Bloccate alcune vie e la galleria per Moneglia. A Sestriere caduti 20 cm di neve, primi fiocchi anche in Lombardia. AGGIORNAMENTI

Maltempo in Liguria - vento e pioggia a Sestri Levante : esondano il Petronio e il Vara. Le immagini : Maltempo in diverse regioni, con la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni e allagamenti. Il torrente Petronio è esondato nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso, nel Levante Ligure. Al momento non ci sono notizie di danni a persone. Decine gli interventi del personale del Comune, mentre la sindaca la sindaca di Sestri Levante ha chiesto di non uscire di casa. Chiuse alcune strade e la galleria per ...

Maltempo Liguria - esonda il Vara nello Spezzino : famiglie sfollate e trasferite ai piani alti : A causa delle intense precipitazioni delle scorse ore nello Spezzino, è esondato il fiume Vara in località Sciarpato, nel comune di Sesta Godano: una famiglia è stata evacuata e altre 2 sono state trasferite ai piani alti della palazzina. Diffusi allagamenti ed una grossa frana a Maissana, disagi nel paese di San Pietro Vara, nel comune di Varese Ligure, anche questo minacciato dall’esondazione del fiume Vara. Una crepa si è aperta su un ...

Il Maltempo sferza l’Italia : danni e disagi in Liguria : Nel Levante Ligure è l’allerta arancione per il maltempo. Il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, ha definito le condizioni “preoccupanti” e ha invitato i cittadini a non uscire di casa. Il torrente Petronio è esondato creando problemi a Sestri Levante e nelle città limitrofe. Preoccupa anche il Vara si è alzato oltre il secondo livello di guardia Gabriele Laganà maltempo ...

Maltempo - in Liguria esonda torrente. Il sindaco di Sestri : «Rimanete in casa». Frana a Sanremo : 60 isolati : Domenica di Maltempo in gran parte dell'Italia. Una nuova e intensa perturbazione atlantica è arrivata nella giornata di oggi, domenica 3 novembre, sulle regioni occidentali...

Maltempo - esondazioni e strade chiuse in Liguria : allerta rossa nel Levante. FOTO : Piogge e temporali su tutta l'Italia. Nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso è straripato il torrente, ma non ci sono stati danni a persone. Bloccate alcune vie e la galleria per Moneglia. Il sindaco di Sestri Levante ha invitato i cittadini a stare a casa

Maltempo - Italia sferzata dalla pioggia : danni in Liguria e Campania - famiglie evacuate : Nel Levante ligure colpiti i comuni lungo la valle del Vara e Sestri Levante, danni anche a Sanremo. Cento famiglie evacuate per precauzione a Nocera Inferiore, nel salernitano

Maltempo - forti piogge su tutta l’Italia e tromba d’aria in Liguria. Il sindaco di Sestri Levante : “Non uscite di casa” : Il weekend lungo di Ognissanti è stato all’insegna del Maltempo ha che ha sferzato ininterrottamente l’Italia, in particolare nelle ultime ore, dove – da nord a sud – si stanno verificando forti temporali e piogge abbondanti. In Liguria è scattata subito l’allerta meteo e ad essere attenzionata è soprattutto la riviera di Levante dove domenica mattina è scattata l’allerta rossa dopo che il torrente Petronio è ...

Maltempo - allagamenti e danni in Liguria : allerta meteo diventa rossa : Situazione difficile in Liguria a causa della forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo in queste ore su gran parte dell’Italia. Chiuse le strade vicine al torrente Petronio che è esondato. Si segnalano allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati. Il sindaco di Sestri Levante ha chiesto ai cittadini di non uscire di casa.Continua a leggere

Maltempo Liguria - tromba d'aria : esonda torrente Petronio : VIDEO : Ondata di Maltempo su tutta la penisola in queste ore, ma sotto osservazione resta la Liguria. "Non uscite di casa se non è necessario": è questo l'appello via Facebook del sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio per le condizioni meteo che definisce "preoccupanti". Molte le strade e le piazze allagate della cittadina ligure mentre si stanno intensificando le precipitazioni. Riva Trigoso al momento risulta ...

Il Maltempo fa danni in tutta Italia : in Liguria le situazioni più critiche : A Sestri Levante il sindaco ha invitato i cittadini a non uscire di casa "se non strettamente necessario". Ma il maltempo...

Maltempo Liguria : il torrente Vara supera il 2° livello di guardia : Piogge incessanti sullo Spezzino: situazione critica in Val di Vara, dove il fiume Vara, a Sesta Godano, a superato il 2° livello di guardia. Un rio è esondato nella zona di San Pietro Vara, nel comune di Varese Ligure, generando allagamenti che hanno reso necessaria la chiusura della strada statale. In corso interventi per frane e pali elettrici caduti a causa di forti raffiche di vento. L'articolo Maltempo Liguria: il torrente Vara supera il ...

?Maltempo - piogge e allagamenti : tromba d'aria in Liguria. Sindaco di Sestri : rimanete in casa : Maltempo diffuso in tutta Italia. allagamenti, cedimenti stradali e schianti di alberi nel Ponente Ligure dove permane l'allerta gialla diramata dall'Arpal. Una persona è stata...