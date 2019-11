Maltempo in Liguria | tromba d'aria si abbatte su Lavagna | tanti danni

Maltempo Liguria : forti venti e temporali - esonda il torrente Petronio [DATI] : “La notte tra sabato e domenica ha visto forti temporali sparsi da Ponente a Levante, con disagi diffusi e locali allagamenti, qualche episodio di caduta alberi e alcuni tetti scoperchiati a causa del vento forte. Prestare massima attenzione anche al vento forte e al mare in aumento da questa notte, soprattutto a Levante“, si legge sulla pagina Facebook della Regione Liguria in un post dedicato all’allerta meteo. “Alle 10 ...

Maltempo Liguria : allagamenti - voragini e alberi crollati da Ponente a Levante : Il Maltempo ha investito nelle scorse ore la Liguria con allagamenti, voragini e crolli di alberi nel Ponente, dove permane l’allerta gialla diramata dall’Arpal. A Sanremo due giovani sono rimasti bloccati in auto in un sottopasso allagato, ed una persona è stata evacuata a causa delle numerose infiltrazioni dovute alla pioggia. Nell’entroterrra di Sanremo si è aperta una voragine sulla strada dei Due Valloni mentre diversi ...

Maltempo - nubifragi e forti venti : scatta l'allerta in dieci regioni. Allagamenti in Liguria LE PREVISIONI : Domenica di Maltempo in gran parte dell'Italia. Una nuova e intensa perturbazione atlantica è arrivata nella giornata di oggi, domenica 3 novembre, sulle regioni occidentali...

Maltempo Liguria : restano 10 sfollati a Casanova di Varazze per il crollo di grandi massi : restano 10 sfollati a Casanova di Varazze (Savona) per il crollo di grandi massi lungo la strada provinciale 57 chiusa da sabato scorso a causa del Maltempo. La notizia è emersa nel pomeriggio durante un sopralluogo del presidente della Regione Giovanni Toti insieme all’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Per i 10 sfollati è già stata chiesta l’attivazione del contributo di autonoma sistemazione al dipartimento ...

Maltempo Liguria : una targa in ricordo della mareggiata del 2018 : Ad un anno dalla mareggiata epocale che ha colpito la Liguria a fine ottobre 2018, questa mattina è stata inaugurata una targa per ricordare l’evento e per celebrare ricostruzione e ritorno alla normalità del Golfo del Tigullio: è stata scoperta lungo la strada che collega Santa Margherita Ligure e Portofino, una delle zone più colpite. “Oggi ricordiamo la potente mareggiata di un anno fa – ha dichiarato il presidente della ...

Maltempo - il ministro in Piemonte e Liguria : “Due squadre della protezione civile stanno facendo sopralluoghi” : “Sono in corso attività d’istruttoria” e “due squadre della protezione civile stanno facendo sopralluoghi” nelle zone colpite dal Maltempo tra il 19 e 22 ottobre scorso in Piemonte e Liguria. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, rispondendo ad una interrogazione sugli orientamenti del Governo in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza per le zone della provincia ...

Maltempo - forti piogge in Toscana e Liguria : nubifragi da La Spezia a Livorno - 90mm a Pisa [DATI] : Giornata di forte Maltempo oggi tra Liguria e alta Toscana: da La Spezia a Livorno si sono abbattute forti piogge con locali nubifragi, in modo particolare nell’area di Pisa dove si sono verificati pesanti disagi a causa degli allagamenti. In Toscana sono caduti 87mm di pioggia a Bocca d’Arno, 71mm a San Giuliano Terme, 66mm a Torre del Lago, 62mm a Coltano, 60mm a Bocca di Serchio, 56mm a Metato, 47mm a Vecchiano, 44mm a Viareggio, ...

Maltempo Liguria - mareggiata 2018 : già distribuiti 135milioni per il ripristino danni : Già distribuiti oltre 135 milioni di euro nel 2019 per il risarcimento dei danni provocati sia al patrimonio pubblico (160 Comuni beneficiari oltre alle Province e alla Città Metropolitana) che privato (già approvate 1400 domande delle imprese e 300 dei privati cittadini) a seguito dell’ondata di Maltempo che ha interessato la Liguria tra il 29 e il 30 ottobre del 2018, con la devastante mareggiata che ha colpito tutta la costa. “Ad ...

Liguria - in arrivo una nuova ondata di Maltempo da domani a mercoledì : Dopo il weekend soleggiato è previsto l'arrivo di piogge e un calo delle temperature che investirà anche la Liguria

Maltempo Liguria : masso su provinciale a Varazze - 10 sfollati : A causa del Maltempo dei giorni scorsi, una frana ha invaso la SP57 a Varazze, e un grande masso si è staccato dalla collina finendo sulla strada, in località Casanova. Il distacco si è verificato ieri nei pressi di 3 abitazioni che, in via precauzionale, sono state evacuate dai vigili del fuoco e dalla polizia locale. Sul posto anche i tecnici della provincia di Savona e i volontari della protezione civile. In giornata si deciderà se far ...

Maltempo Liguria : domani riapre la statale interrotta dalla frana in Valle Stura : Sarà riaperta domani sera, a senso unico alternato, la statale della Valle Stura interrotta da martedi’ scorso da una frana all’altezza di Campo Ligure (Ge). Lo rende noto Regione Liguria: “Grazie al lavoro costante di tecnici e volontari domani sera la statale verra’ riaperta al traffico a senso unico alternato” dichiara il governatore Giovanni Toti. Nel frattempo è in corso l’intervento in somma urgenza ...

Maltempo Liguria : a Ceranesi frana la strada che porta a Santa Marta : La pioggia di oggi ha causato una frana vicino via Parodi sulla provinciale 4 a Ceranesi, nei pressi del cantiere del Terzo Valico. La strada, che porta a Santa Marta, era già stata chiusa a causa di un movimento del terreno per consentire i lavori di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La frana ha fatto crollare i tubi di cemento che erano stati messi come muro di contenimento, facendo sprofondare la carreggiata e ...

Maltempo Liguria : lunedì tecnici in Valle Stura per la valutazione dei danni : “I tecnici di protezione civile sarebbero già arrivati oggi ma essendoci allerta prolungata abbiamo preferito spostare a lunedì, quando faranno valutazioni economiche rispetto ai danni che dobbiamo vedere ristorati. Abbiamo già detto ai sindaci che quello che stanno mettendo in campo come somma urgenza verrà ristorato al 100% rispetto a tutti gli interventi che sono considerati, anche dal dipartimento, urgenti per il ripristino delle ...

Maltempo Liguria : salvato clochard sorpreso dall’ondata di piena : salvato dalla morsa del Maltempo: è successo in Liguria. Un clochard francese, che dormiva in una roulotte situata nei pressi del greto del fiume Roya, a Ventimiglia, e che è stato parzialmente travolto dalla piena provocata dall’apertura della diga di Breil, sul versante francese della val Roya, è stato salvato dai vigili del fuoco. Stando a quanto ricostruito, sembra che l’uomo si fosse spostato sul greto del fiume per lavarsi, la ...