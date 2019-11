Maltempo | esondazioni e strade chiuse in Liguria | allerta rossa nel Levante FOTO

Maltempo - Sala : “Nel 2023 - la questione delle esondazioni del Seveso sarà risolta” : Nel corso di una colazione con i cittadini lungo il naviglio della Martesana il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha detto che il 2023 potrebbe essere l’anno in cui verrà risolto il problema delle esondazioni del Seveso. “Il 2020 sarà l’anno della verità perché dovrebbero partire sei cantieri, se non ci saranno ritardi il 2023 è realistico come anno. C’è da avere ancora un po’ di pazienza ma finalmente c’è un ...

Maltempo - due morti e due dispersi in Piemonte. Rimane alta l'allerta in Liguria : è rischio esondazioni : La violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta per tutta la giornata di ieri, lunedì 21 ottobre, sulle regioni del Nord Italia, oltre ad aver devastato numerose zone, ha fatto anche...

Maltempo - un morto e due dispersi nell'Alessandrino. Rimane alta l'allerta in Liguria : è rischio esondazioni : La violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta per tutta la giornata di ieri, lunedì 21 ottobre, sulle regioni del Nord Italia, oltre ad aver devastato numerose zone, ha fatto anche...

Nubifragi ed esondazioni - se Maltempo significa ormai “allerta meteo” : Il nord Italia si è svegliato sotto i colpi del maltempo. Dopo una siccità che andava avanti da mesi, con fiumi e bacini lacustri in prosciugamento e vicini al record negativo, è arrivata la tanto agognata pioggia. Ma, come accade sempre più spesso negli ultimi tempi, si è trattato di un fenomeno straordinario in termini di violenza. Milano è in tilt. Sono caduti alberi, è esondato il Seveso, così come sono inaccessibili i sottopassi per ...

Maltempo - allagamenti ed esondazioni in Liguria : notte di temporali - fulmini e vento forte [DATI] : Forti temporali nelle scorse ore in Liguria: un peggioramento delle condizioni meteo si è registrato intorno alle 4 del mattino, quando il Maltempo ha colpito il Ponente, interessando tutta la costa con piogge torrenziali e vento forte. L’allerta è arancione nel levante e nel ponente ligure, a Genova e Savona è in vigore l’allerta meteo rossa: sono esondati due rii nel savonese, poi rientrati negli argini. Molto forti le raffiche di ...