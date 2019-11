Maltempo | emergenza nell’ospedale di Sanremo | chiuse 4 sale operatorie

Maltempo : salta stato emergenza in Abruzzo - piove in case popolari Pescara/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Di fronte a lei vive Jolanda, vedova a sua volta. Ha sposato il quarto dei suoi figli a settembre scorso, qualche giorno prima del matrimonio ha chiamato gli operai a tinteggiare le pareti danneggiate dall'acqua. Ma il giorno prima del matrimonio, a Pescara è piovuto di nuovo, la donna

Maltempo : salta stato emergenza in Abruzzo - piove in case popolari Pescara/Adnkronos : Roma, 31 ott. (Adnkronos) (di Ileana Sciarra) - piove in centinaia di abitazioni popolari a Pescara, la cittadina abruzzese messa in ginocchio dalla grandinata dello scorso luglio, quando sulla città si abbatterono chicchi di grandine grossi come arance, provocando feriti, auto distrutte, gravi dann

Meteo Roma. Allerta emergenza Maltempo 24 ottobre 2019 : emergenza maltempo 24 ottobre 2019 – Convocazione C.O.C. e Apertura U.C.L. Municipi X – XI – XIV – XV A seguito dell’Allerta Meteo arancione, il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale ha convocato il C.O.C. per le ore 17 ed ha richiesto l’apertura, nel medesimo orario, delle Unità di Crisi Locali per i Municipi X – XI – XIV e XV. Il Dipartimento ha già attenzionato le diverse proprie squadre e le Associazioni di ...

Non è Maltempo - è l’emergenza climatica : Chiamiamo le cose con il loro nome. Non è maltempo quando in quattro giorni cade un terzo della pioggia annuale, ventimila fulmini si scaricano a terra in poche ore e si riproduce in continuazione il temporale alimentato dalla temperatura più alta del normale sul Tirreno. È il rispetto che dobbiamo a Fabrizio Torre che ha perso la vita con un torrente innocuo trasformato in mostro, l’Albedosa tra Novi Ligure ...

Maltempo Liguria : Toti firma la richiesta dello stato di emergenza : Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato questo pomeriggio, al ritorno dal sopralluogo nelle zone della Valle Stura, colpite dal Maltempo di ieri, la richiesta dello stato di emergenza da inviare al Governo. “Si tratta di un primo passaggio tecnico, ma molto importante nei confronti del governo – ha spiegato Toti – che, informalmente, è già stata accolto oggi da Borrelli durante la sua visita nei territori ...

Maltempo - Borrelli : “Pronti a concedere lo stato emergenza alla Liguria” : “Siamo pronti ad accogliere lo stato di emergenza che la Regione Liguria sta per inoltrare. Il nostro suggerimento è comunque quello di intervenire con le opere di somma urgenza per la rimessa in sicurezza del territorio e il suo ripristino immediato, prima dell’arrivo di ulteriori precipitazioni. Al momento non abbiamo visto grandi frane, ma smottamenti su cui si sta già lavorando”. Lo ha detto il capo del Dipartimento ...

Due morti per Maltempo. Il Piemonte chiede lo stato d’emergenza : Due morti, un disperso e almeno 130 sfollati, strade interrotte, frane e allagamenti: e' il bilancio dell'ondata di maltempo che ha flagellato l'Alessandrino anche nella notte, causando ingenti danni. Smottamenti e alluvioni anche nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha chiesto lo stato d'emergenza e il capo della Protezione civile, Borrelli, in visita nelle zone piu' colpite, ha ...

Maltempo - due morti in Piemonte : la Regione chiede lo stato di emergenza «Il Po è salito di 3 - 5 metri» : Maltempo, il Nord Italia è stato colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di piogge e temporali: due i morti finora, più due dispersi nell'alessandrino, ritrovati vivi. I due...

Maltempo - due morti e due dispersi in Piemonte. Il presidente della Regione : «Chiederemo lo stato di emergenza» : «Quando conteremo i danni, oltre a far piangere il cuore, non possiamo lasciare soli sindaci e privati, abbiamo bisogno che lo stato ci sia». Sono queste le parole con cui il presidente...

Maltempo - emergenza trasporti in Liguria : ripristinata la circolazione dei treni sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino : Situazione ancora critica nell'alessandrino e al confine tra Liguria e Piemonte. Frana a Rossiglione, un ferito, trenta evacuati. Allerta per lo Stura. A Brugnato un fulmine abbatte la croce del campanile

Emergenza Maltempo al Nord : allerta rossa in diverse regioni : Francesca Bernasconi videoIl nubifragio a Milano galleryStrade allagate a MilanoDisagi in Liguria, colpita nella notte da una tempesta di fulmini. Su Milano, invece, si sta abbattendo un nubifragio, che ha causato danni È Emergenza maltempo su gran parte del Nord Italia. La pioggia non smette di cadere e ha provocato già gravi disagi in Liguaria, colpita da forti temporali e nubifragi, e in Lombardia, dove dalla scorsa notte ...

Maltempo Liguria - Toti : “Viene strumentalizzata l’emergenza” : “Oggi l’unica cosa che poteva fare l’opposizione era ringraziare gli uomini e le donne della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e tutti coloro che hanno lavorato senza sosta per affrontare l’allerta in Liguria. E invece? La consigliera Salvatore e il consigliere Lunardon hanno perso un’altra buona occasione per tacere ma con la totale assenza di vergogna che li contraddistingue ci hanno attaccato ...

Maltempo - il Consiglio dei Ministri dichiara lo “stato d’emergenza nazionale” per Siena e Arezzo : Il Consiglio dei Ministri oggi ha riconosciuto lo stato di emergenza nazionale per l’evento meteorologico estremo che ha colpito il 27 luglio scorso le province di Arezzo e Siena. Già il 2 agosto il presidente Rossi aveva scritto al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale evidenziando i caratteri di eccezionalità dell’evento e la rilevanza dei danni. Il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale permette di estendere e ...