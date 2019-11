Maltempo | chiusa per forte vento parte della strada statale 38 “dello Stelvio” in

Maltempo - Rfi : “Chiusa per precauzione la stazione di Militello” : Precauzionalmente chiusa, da questo pomeriggio, la stazione di Militello, linea Catania-Caltagirone, in seguito ad alcune verifiche effettuate dopo il Maltempo dei giorni scorsi. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno messo in sicurezza una parte dell’edificio di stazione e sono al lavoro per permettere la riapertura dello scalo. Durante il periodo di chiusura, i viaggiatori possono utilizzare le stazioni ...

Maltempo Liguria : ancora chiusa per frana la statale 456 a Campo Ligure : Si lavora ancora sulle strade tra Liguria e Piemonte tra la Valle Stura e il basso alessandrino, i punti più colpiti dai nubifragi della scorsa notte che hanno causato frane e allagamenti con conseguenti interruzioni della viabilità. Sul fronte della Liguria resta chiusa in entrambe le direzioni, la statale 456 a Campo Ligure a causa di una frana. Dagli aggiornamenti di Anas invece è stata riaperta sul fronte piemontese, in orario diurno, la ...

Maltempo - allerta meteo in Piemonte : chiusa una strada statale a Formazza : Per l’allerta Maltempo, dalle ore 22 di questa sera, sulla strada statale 659 Valle Antigorio e Val Formazza sara’ chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto nel territorio di Formazza di circa 4 chilometri compreso tra la frazione Canza e la localita’ Cascate Toce. La chiusura “e’ prevista – spiega Anas – dal piano e dalle relative procedure di allertamento per criticita’ idrogeologica, di intesa ...

Maltempo Liguria : resta chiusa l’Aurelia ad Arenzano : Tecnici dell’Anas al lavoro per garantire la continuità dei collegamenti lungo le strade colpite dal Maltempo. resta chiusa l’Aurelia a Pizzo di Arenzano (Genova): decisione presa ieri sera in concomitanza con l’attivazione delle procedure di Protezione Civile per il codice arancione di allerta meteorologica, tuttora in vigore. Sempre ad Arenzano, il tratto di statale chiuso stamani per allagamenti è stato riaperto al traffico. ...

Maltempo - allagamenti in Liguria. Chiusa uscita della A10 Genova Pegli : Forti precipitazioni, allagamenti e qualche danno nel ponente genovese a causa del forte temporale che sta stazionando in Liguria nella zona di Pegli-Arenzano. L'uscita di Genova Pegli è Chiusa al traffico per allagamenti. Tra le 5 e le 6 del mattino sono caduti oltre 90 millimetri di pioggia a Genova Pegli, 18.6 millimetri in meno di 45 minuti, mentre a Bolzaneto ne sono caduti 80. Sia a Pegli che a Bolzaneto si registrano già allagamenti. ...

Maltempo Trieste : Risiera di San Sabba chiusa fino al 7 ottobre : Resterà chiuso fino al 7 ottobre compreso il Civico Museo della Risiera di San Sabba, le cui visite sono state sospese ieri a causa del Maltempo. Lo afferma il Comune di Trieste in una nota. Ieri all’interno del Monumento nazionale, unica testimonianza di campo di concentramento nazista in Italia con forno crematorio, si erano verificati allagamenti a causa delle forti piogge cadute in città. Per consentire le operazioni di pulizia e messa ...

