Maltempo Campania | evacuazioni e scuole chiuse in aree del Salernitano 

(Di domenica 3 novembre 2019) Venti famiglie sono state evacuate a Castel San Giorgio (Salerno) in seguito all’esondazione di canali e torrenti avvenuta oggi. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Paola Lanara in seguito ai sopralluoghi tecnici effettuati nelle frazioni di Torello, Aiello, Campomanfoli e Santa Croce. Le famiglie sfollate saranno ospitate in strutture alberghiere, B&b e residence presenti sul territorio. “Il numero delle persone interessate dal provvedimento potrebbe aumentare se l’acqua e i detriti presenti nella vasca di laminazione, in località Valesana, dovesse tracimare provocando l’allagamento di tutta la zona ai confini con Siano“, si legge in una nota diramata dal Comune che, in serata, ha provveduto a chiedere lo stato di calamità. Per il sindaco Lanzara quanto avvenuto è “diretta conseguenza degli incendi di questa estate”. Il primo ...

