Maltempo Campania | disagi anche nel Sannio | cade impalcatura chiesa

Maltempo - allerta rossa in Liguria e disagi anche in Campania. Nevica in Piemonte. FOTO : Piogge e temporali sull'Italia. Nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso è straripato il Petronio. Bloccate alcune vie e la galleria per Moneglia. Sfollati nello Spezzino e nel Sanremese. A Sestriere caduti 20 cm di neve, fiocchi anche in Lombardia. AGGIORNAMENTI

Maltempo Campania : disagi sulla Circumvesuviana : Il Maltempo che sta interessando in queste ore la Campania, sta avendo conseguenze anche sul servizio della Circumvesuviana: l’Ente Autonomo Volturno rende noto che, a causa dell’allagamento dell’impianto di Scafati (Salerno), la tratta Pompei-Poggiomarino, in provincia di Napoli, è momentaneamente interrotta. I treni in partenza da Napoli per Poggiomarino limitano a Pompei. Per la caduta di alberi sulla sede ferroviaria, la ...

Maltempo - allagamenti e frane in Campania : Caserta e Salerno le province più colpite [DATI] : Nel Casertano e nel Salernitano si sono registrate le maggiori precipitazioni in Campania, con valori di pioggia caduta nelle ultime 12 ore nell’area di Terra di lavoro dai 100 ai 140 mm (con punte massime a Roccamonfina dove si sono registrati 150 mm) e fra i 50 e i 140 mm di Tramonti (la punta massima registrata in provincia di Salerno): lo comunica la Protezione civile della Regione Campania. Tra le zone maggiormente colpite, anche a ...

Maltempo Campania : allagamenti e disagi nel Napoletano - sospese corse degli aliscafi : Il Maltempo sta provocando danni e disagi anche nel Napoletano: a Cardito un albero è crollato in strada. La zona è stata transennata e sono in corso le operazioni di rimozione. allagamenti registrati a San Giorgio a Cremano: le strade sono sono state inondate, mandando in tilt la circolazione. Ad Afragola un sottopassaggio è stato invaso dall’acqua e alcune vetture sono rimaste bloccate. A Napoli ieri l’amministrazione comunale ...

Maltempo - Italia sferzata dalla pioggia : danni in Liguria e Campania - famiglie evacuate : Nel Levante ligure colpiti i comuni lungo la valle del Vara e Sestri Levante, danni anche a Sanremo. Cento famiglie evacuate per precauzione a Nocera Inferiore, nel salernitano

Maltempo Campania : aliscafi fermi a Capri : in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo marine, sono fermi gli aliscafi per Capri da Napoli e da Sorrento, motivo per cui l’isola potrebbe rimanere del tutto isolata nelle prossime ore. Bloccati i collegamenti con Sorrento. Le condizioni meteo per domani sono previste in peggioramento. Pioggia e vento già sferzano l’isola. L'articolo Maltempo Campania: aliscafi fermi a Capri sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Campania : evacuate 100 famiglie nel Salernitano - rischio alluvione e colate di fango : Il Comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ha disposto in via precauzionale l’evacuazione di un centinaio di famiglie residenti nelle fasce pedemontane. L’ordinanza, firmata dal sindaco Manlio Torquato, si è resa necessaria in seguito alla comunicazione della sala operativa regionale che segnalava il rischio di possibili alluvioni e di colate di fango innescate dal Maltempo. E’ stato inoltre disposto ...

Allerta Meteo Campania : Maltempo - vento e temporali - parchi chiusi a Napoli : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo a partire dalle 20 di stasera e fino alle 11 di domani mattina sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si prevedono, si legge nel documento, “Locali ...

Maltempo Campania : un fulmine colpisce il campanile della Chiesa di Pozzuoli : Come previsto dall’allerta meteo regionale, il Maltempo sta interessando la Campania. Il temporale che da alcune ore si sta riversando sull’area flegrea ha provocato danni al campanile della Chiesa S. Maria delle Grazie in piazza della Repubblica, nel centro storico della città. Un fulmine ha colpito il tetto del campanile del tempio provocando lo sgretolamento della copertura con calcinacci che sono caduti nella strada sottostante. ...

Maltempo : scatta l'allerta gialla in Campania - rischio frane in Costiera e a Sarno : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo, a partire dalle ore 20 di...