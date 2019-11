Maltempo Campania | a Napoli domani cimiteri aperti e parchi chiusi

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019) Dopo il livello dell’allerta meteo ‘giallo’ diramato dalla Protezione Civile regionale, il Comune diperha disposto la chiusura deicittadini mentre iriapriranno. “Nel corso della notte e’ stato effettuato il monitoraggio di tutte le aree a rischio idrogeologico mentre oggi si sono registrati numerosi interventi da parte dei tecnici comunali in molte zone della città a causa di allagamenti e di rami ed arbusti caduti al Vomero, a Posillipo, a Bagnoli, in via Campegna, via de Giaxa, viale Traiano, via Pigna e Cupa Toscanella. Alcuni teloni in via Marina e in piazza Fuga sono stati assicurati ai sostegni – si legge in una nota – Immediati e risolutivi gli interventi al sottopasso di via scaglione e via campano (via dei ciliegi) dove i detriti avevano ostruito le caditoie. Resta chiuso il sottopasso di sinistra di ...

MediasetTgcom24 : Maltempo, evacuate 100 famiglie nel Salernitano per rischio alluvioni #NoceraInferiore - paoloigna1 : RT @ildesk: Bomba d’acqua sull’area metropolitana di Napoli, le più colpite sono le province di Caserta e Salerno. A Nocera Inferiore evacu… - paoloigna1 : RT @ildenaro_it: #Maltempo, la mappa dei disagi in #Campania: sottopasso #Tav allagato, in #tilt anche la #Circumvesuviana -